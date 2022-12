Piden acelerar aplicación de cuarta dosis y uso de mascarillas

Ante el anuncio del Ministerio de Salud de esperar dos semanas para decidir si se regresa al uso obligatorio de la mascarilla y la presentación del carné de vacunación, expertos recomendaron no tomar tanto tiempo.

El exministro de Salud Óscar Ugarte criticó que el Minsa haya esperado un mes para reconocer que estamos en una quinta ola. Y señaló que se pudo evitar los cien mil casos de estas cuatro semanas si se hubiera advertido a la gente sobre el riesgo de las aglomeraciones.

Apuntó que ahora se debe recomendar el uso de las mascarillas en los espacios cerrados. “Hay que indicar eso ahora. Ya no tiene ningún sentido esperar quince días; más aglomeraciones se dan ahora por Navidad, todos van a los mercados y el Minsa tiene que decir que, en todos los centros comerciales, buses, mercados, eventos masivos se debe usar mascarilla y no dejar a la libre elección”.

También apuntó que el ministerio debe abastecer con pruebas de diagnóstico al primer nivel de atención y buscar la compra de la vacuna bivalente que incluye componentes de la cepa original del virus y de la variante ómicron. “Es una sola dosis y cubre por un año”.

Mientras que el experto en salud pública Ernesto Gozzer señaló que en estas semanas se debe intensificar la vacunación de la cuarta dosis. “Para eso se tiene que coordinar bien con los gobiernos regionales y locales, líderes comunales, y hacer campañas masivas, que se reciba a las brigadas no solo con los medios tradicionales, sino con la participación local”.

Más información

Gozzer apunta además que solo un 5% se opone a la vacunación, pero hay otro sector de la población que necesita más información. “Se debe intensificar en la población la importancia de la vacunación, la mayoría no se opone a la vacunación, sino algunos tienen dudas y tienen que recibir las explicaciones, tienen que saber cuándo van a llegar (las vacunas), dónde se pueden vacunar, hasta qué hora se pueden vacunar”.

También recomendó que el Minsa establezca criterios para actuar ante una situación de riesgo como lo hizo Chile con el ‘Paso a Paso’ o como en Ecuador con el ‘Semáforo’.

“Si aumenta la ocupación de camas UCI en alguna provincia, deben tomarse medidas, eso debe ser explícito”. También sugirió el uso correcto de la mascarilla en espacios cerrados y para las personas mayores de 60 años y con comorbilidades y las personas con órganos trasplantados. “Pedir carné de vacunación no sirve, se tiene que informar por qué es importante vacunarse”.

Mientras que el investigador Percy Mayta-Tristán, de la Universidad Científica del Sur, sostiene que si bien la quinta ola es menor que las olas anteriores, en estas semanas se debe asegurar la disponibilidad de camas de hospitalización y UCI.

También señala que el Estado ya no debe obligar sino comunicar mejor y educar a la población para que se cuide. “Estamos en una quinta ola, va a depender de nuestro comportamiento, de la capacidad de autocuidarnos para evitar contagios. Si no tenemos esa capacidad, van a obligarnos, y esa no es la idea”.