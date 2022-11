Vía Pasamayito: así luce la obra terminada que unirá Comas y San Juan de Lurigancho | FOTOS

¡Ya es una realidad! Este viernes 11 de noviembre se inaugurará la vía Pasamayito y los ciudadanos podrán ir desde de Comas a San Juan de Lurigancho (SJL) en tan solo 30 minutos. Con esto, las tres horas que tomaba trasladarse entre ambos distritos, por medio de la avenida Túpac Amaru, quedarán en el olvido.

Esta vía —que antes era solo una trocha— contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos de ambas jurisdicciones, ya que podrán acudir a hospitales públicos, centros comerciales y otros establecimientos de necesidad, comunicó el alcalde de Comas, Raúl Díaz.

“Muchas personas de San Juan de Lurigancho se atienden en emergencia en el hospital de Collique. Esta vía puede salvar vidas”, refirió el burgomaestre. Asimismo, precisó que este proyecto vial elevará el valor de los predios que están cerca de la avenida Revolución, en Comas.

Vía Pasamayito: así luce la obra terminada

La nueva vía Pasamayito inicia desde la calle Julio César Tello, en Comas, y termina en la avenida Miguel Grau, en San Juan de Lurigancho.

Hoy, la megaobra presenta la estructura vial y veredas concluidas en un 100%, barreras de seguridad a los bordes de la vía, sardineles, camellones, rompe muelles y muros de contención para evitar accidentes en las laderas de los cerros cercanos.

La megaobra presenta la estructura vial y veredas concluidas en un 100% . Foto: Andina

Pasamayito

La nueva vía Pasamayito cuenta con una inversión superior a los S/ 60 millones. Foto: Andina

Por la ruta podrán transitar libremente vehículos de transporte público y privadonueva vía Pasamayito. Foto: Andina

¿Podrán los corredores transitar por esta vía?

La Municipalidad de Lima detalló que se coordinará con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) para que los corredores complementarios también transiten por la autopista.

“Van a poder pasar por primera vez líneas de transporte, rutas alimentadoras, porque ya van a poder entrar buses de gran tamaño, ya que tiene el giro adecuado”, estableció Eusebio Cabrera, director del Instituto Metropolitano de Planificación.

Por otro lado, la entidad informó, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), que los vehículos podrán circular entre 30 y 50 kilómetros por hora.

PUEDES VER: Llevan a bebé de un año a hospital por dolor de estómago y le detectan malformación en intestino

¿Tendrá ciclovía?

Este nuevo proyecto unirá los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos. Sin embargo, en los últimos días el alcalde de Lima, Miguel Romero Sotelo, dio a conocer que esta vía no será de uso exclusivo para vehículos. No obstante, la Municipalidad de Lima aclaró que no habrá alguna vía exclusiva para ciclovía .

Pasamayito: ¿cuánto se invirtió en su construcción?

Ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a través de Emape, la nueva vía Pasamayito cuenta con una inversión superior a los S/ 60 millones. Por la ruta podrán transitar libremente vehículos de transporte público y privado, ya que no existirá peaje. Esto porque los gastos de mantenimiento y conservación de la pista estarán a cargo de la propia MML.

La Municipalidad de Lima confirmó, asimismo, que en ningún punto del viaje se cobrarán algún tipo de peaje, pues los gastos de mantenimiento y conservación estarán a cargo de la comuna.