Hallan en Carabayllo restos de turista hondureña tras confesión de su pareja

El misterio por la desaparición en Perú de la turista hondureña nacionalizada española Karla Xiomara Zelaya Godoy llegó anoche a su fin. Los restos de la mujer fueron hallados enterrados anoche en una alejada zona de Carabayllo. Su novio peruano, con quien conoció una de las siete maravillas del mundo, confesó el crimen.

Ella llegó a nuestro país en setiembre con su pareja, Jorge Alfredo Minaya Garay. Viajaron a Machu Picchu (Cusco) y a otros lugares turísticos.

El día 22 de ese mes, Karla habló con su madre por teléfono y le contó que el 23 retornarían a Europa, donde radican, pero no lo hicieron. Tampoco se volvieron a comunicar. Jorge recién lo hizo ayer. Llamó a Erick Zelaya, hermano de Karla, y le contó todo. La policía ubicó anoche los restos de la turista.

Ellos se habían conocido en la empresa Pioneer-Fm Ltd, del Reino Unido. Erick Zelaya asegura que su hermana no volvió a responder su teléfono y que los registros de Migraciones indican que no abordó ningún avión.

En medio de la desesperación, Erick llegó a descubrir un dato que ha alarmado a la policía: “Mi mamá habló con Karla el 22 (de setiembre) y ella supuestamente iba en un taxi, hacia la casa de la mamá de mi cuñado (en Carabayllo)”.

Entre las hipótesis iniciales existían aterradores escenarios: pudieron ser asaltados, secuestrados y hasta asesinados. Esta última línea se confirmó.

Erick dijo que su cuñado es un hombre tranquilo, con quien su hermana tenía más de un año de relación. Sin embargo, él logró obtener los registros de una ruta de transporte que indican que Jorge Minaya viajó a Chile el 1 de octubre; es decir, ocho días después de su desaparición.

La abuela del joven confirmó que su nieto estuvo en su casa, pero se marchó sin decir adónde. Esto ha incrementado la angustia entre la familia de la hondureño-española y madre de una niña de apenas 8 años, pues temen que Minaya Garay le haya hecho daño y posteriormente haya huido hacia el extranjero.

“Mi hermana me contactaba de un número de teléfono que lo compró supuestamente allá en Perú, y ese número sale con la información de Benjamín del Águila”, denunció Erick.