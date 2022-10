Denuncian que peruanos fueron contratados para trabajar como socorristas falsos en España

Empresas españolas y peruanas han sido denunciadas por contratar a compatriotas en España como falsos socorristas. Cobraban grandes cantidades de dinero para emitir certificados fraudulentos y luego explotarlos laboralmente.

En una investigación del diario El País se descubrió que los dueños de estos negocios creaban empresas ad hoc para captar a ciudadanos en sus países de origen y cobrarles entre 350 y 800 euros para realizar los trámites de las visas de trabajo. Alrededor de treinta personas reportaron que, a través de documentación adulterada, fueron empleadas como socorristas en diferentes piscinas y playas del país ibérico, como Ibiza, Santander, León, Madrid, Alicante, Girona y Mallorca. Las víctimas no solo serían peruanas, sino también argentinas, españolas y rumanas. Incluso algunos de ellos no sabrían nadar.

Testimonios de peruanos

Dos de los peruanos afectados, un joven de 25 años y una mujer de 39, manifestaron que recibieron diplomas a pesar de que nunca efectuaron el curso de socorrista.

“Trabajé de 10 de la mañana a 9 de la noche en una piscina de vecinos, sin parar ni para comer. Comía porque la piscina se quedaba vacía. Gracias a Dios no me pasó ningún incidente. Al terminar la temporada, recogí mi finiquito. Solo quería volver a mi país”, dijo ‘Laura’, para El País.

Otro connacional afirma que trabajó incluso habiéndose contagiado con COVID-19 y que hay empresas en Lima que pagan 200 euros por cada persona que se pueda conseguir como nuevo cliente .

“Tenía fiebre, me dieron dos días y volví con la condición de que no comunicara nadie que era positivo en COVID. Me decían que no había sustituto. O iba, o no cobraba”, narró.

Falta de control Estatal

Respecto a este caso, empresarios formales del sector señalaron al medio de comunicación que no han sido escuchados por las autoridades cuando denunciaron que había una “competencia desleal” con aquellos que trabajaban ilegalmente.

En la región de Madrid no existe un registro de cuántos socorristas ejercen y las inspecciones no son suficientes. De acuerdo a la declaración de la Federación Española de Socorrismo y Salvamento para el reportaje, esto vendría sucediendo desde hace al menos 10 años, sin ningún tipo de control.

Pronunciamiento de la Embajada de Perú en España

Ante la difusión de los hechos, la Embajada de Perú en España emitió un comunicado en donde se indica que, a la fecha, ningún consulado peruano en el país europeo ha recibido alguna comunicación o información por parte de presuntos compatriotas afectados.

La embajada de Perú en España ha indicado que a la fecha no ha recibido denuncias sobre este caso. Foto: Embajada de Perú en España

Sin embargo, señalan que ya han informado a las autoridades peruanas y que han iniciado las investigaciones con el objetivo de conocer a los involucrados y emprender acciones legales en territorio nacional si fuese necesario.

También mencionan que han instruido a los Consulados Generales y Honorarios del Perú en España para prestar atención a cualquier denuncia que se presente.