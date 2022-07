COVID-19 en Arequipa: colegios suspenden labores presenciales por aumento de contagios

Más colegios en Arequipa han dispuesto la suspensión de las labores presenciales por el aumento de contagios de escolares con COVID-19. El colegio Independencia Americana y el particular San Jerónimo son los últimos que tomaron esta medida luego que su población estudiantil supere el 30% de infectados.

Ante esta realidad, el secretario regional del Sindicato Único de Trabajadores Educadores del Perú (Sutep), Hammer Villena consideró que no existen las condiciones para los que los alumnos continúen yendo de manera presencial a clases.

Indicó que esta situación se estaría repitiendo en el resto de instituciones educativas, tanto públicas como privadas. “Creemos que debería suspenderse las clases presenciales, ya que estamos en medio de una cuarta ola. Falta un sinceramiento de datos por parte del sector Salud”, afirmó.

PUEDES VER: Buscan incorporación de Caja Arequipa al Instituto Mundial de Cajas

Villena consideró que el Gobierno debió suspender hace días la modalidad presencial, pero que se están “desentendiendo” de la situación porque no tendrían la capacidad de cubrir la canasta tecnológica necesaria.

“Si no se toma en cuenta estos indicadores que estamos viendo, puede resultar peor. No vemos interés, tampoco en el Ministerio de Salud, en dar resultados exactos. No vemos tampoco que haya una preocupación de la gobernadora, quien debería debe pedir al ministro de Educación la canasta tecnológica necesaria”, añadió.