Paramédico huancaíno se encuentra desaparecido casi un mes en Ucrania tras viajar como voluntario

La guerra de Rusia y Ucrania afecta también a las familias peruanas. El paramédico huancaíno Andy Bazán Marinez no dudó cuando recibió el llamado de la Legión Internacional para apoyar a quienes resultaran heridos en el conflicto.

Así, el bombero voluntario de la Compañía N.° 30 de Huancayo viajó el 6 de abril, primero a Polonia y luego a Ucrania, para cumplir con su deber.

Una vez en territorio europeo, el integrante de las boinas azules no distinguió entre soldados y civiles heridos, de acuerdo a su familia. Es más, en sus redes sociales publicaba fotografías de su trabajo y se comunicaba de manera periódica con sus seres queridos.

Fue el 31 de mayo cuando Bazán habló por última vez con su pareja, también huancaína. Le envió dos audios en los que decía que estaba herido y que sería trasladado al hospital militar desde Jarkiv. A pesar de que señaló que no se trataba de algo grave, la falta de mensajes desde entonces ha causado preocupación.

“No me pasó nada, me están llevando en un tren a un hospital con otros más caídos, ni bien me recupere te comunico. (...) ¿Me escuchas, mi amor bello? Me están llevando en un tren, estoy saliendo de Jarkiv hacia el hospital militar”, fueron sus últimas palabras.

Desde El Callao, Selenia Bazán Marinez, hermana del paramédico, manifestó a Correo su desesperación. “No sabemos si está herido o fallecido, quiero saber qué pasó con mi hermano Andy, que se fue como voluntario médico. Hemos perdido toda comunicación desde el 31 de mayo, cuando lo llevaban al hospital militar y estaba desangrándose. Si no hay su cuerpo, no puedo darlo como muerto”, expresó.

Añadió que en el Consulado de Ucrania le pidieron pruebas que demuestren que Andy estaba en el campo de guerra, por lo que han mostrado fotos y videos que él mismo publicó en su Facebook.