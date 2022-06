Feriado 13 de junio: todo lo que debes saber sobre el día no laborable de este lunes

Este lunes 13 de junio será feriado por decisión unánime del Consejo de Ministros. ¿El motivo? Ese día se juega el Perú vs. Australia a la 1 p. m., partido que definirá nuestra clasificatoria al mundial Qatar 2022.

Con mucha expectativa e ilusión, pero sobre todo humildad, los peruanos esperan que los dirigidos por Ricardo Gareca estén concentrados y den lo mejor en la cancha el día del repechaje. El país se paralizará para disfrutar de un momento de unión que podría llegar a ser una gran celebración.

“Se ha determinado que el día lunes sea feriado todo el día para que la población y el pueblo peruano pueda ver a la selección de fútbol clasificar al Mundial de Qatar con ese optimismo que le estamos poniendo. Esto motiva a que los peruanos puedan organizarse, puedan salir a las calles a reunirse con los cuidados del caso”, informó el ministro de Cultura, Alejandro Salas, para alegría de muchos.

No obstante, quedaron algunas dudas. Por ejemplo, ¿el sector privado descansará este día o es únicamente un día no laborable para los trabajadores del Estado? Además, ¿los estudiantes de colegios y universidades tendrán clases esa fecha? Ten en cuenta las siguientes consideraciones para que no tengas ningún inconveniente.

La selección peruana llegó al repechaje luego de terminar en el quinto lugar de las eliminatorias sudamericanas. Foto: EFE.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el feriado del lunes 13 de junio?

A inicios de semana, ya se hablaba de la posibilidad de que este lunes 13 de junio se declarara día no laborable por el repechaje. Aunque se manejaba que medida sea desde el mediodía, este viernes el ministro Alejandro Salas afirmó que el feriado será todo el día.

“La decisión por unanimidad ha sido decretar feriado no a partir del medio día, sino todo el día lunes para que los peruanos puedan organizarse y tener la tranquilidad en unión de nuestra camiseta, y con nuestra camiseta y nuestra selección ver el partido de fútbol”, sostuvo.

Feriado lunes 13 de junio: ¿trabajadores del sector privado también podrán descansar día del repechaje?

Desde el Gobierno, aclararon que el sector privado no está obligado a acatar esta disposición, sino que podrá hacerlo de manera voluntaria. Es así que los trabajadores deberán de ponerse de acuerdo con sus empleadores para que ese día no laboren.

“Consideramos que (el repechaje que nos da la opción de ir al mundial por segunda vez consecutiva) es un acontecimiento de unión nacional. El sector privado va a poder acogerse de manera opcional a lo que se está imponiendo para el sector público y cuyas horas van a ser recuperables”, detalló el ministro Salas.

Desde redes sociales, incluso bromearon con que “la empresa que no se acoja al feriado del lunes es chilena” y pidieron que dejen que dejen que se “pongan la camiseta” desde sus hogares.

Los empresarios de Gamarra buscan potenciar sus ventas con un triunfo de la Blanquirroja. Foto: Hanslitt Cruzado/La República

¿Horas de descanso del feriado se recuperan otro día?

Sí, dado que este día es considerado no laborable recuperable, las horas que no se trabajen se deberán compensar en otra oportunidad. Esto aplica tanto para el sector público como privado.

¿Habrá clases en colegios y universidades este lunes 13 de junio?

El Ministerio de Educación aún no ha realizado ninguna publicación al respecto. Sin embargo, ya que pertenece al Estado, lo más probable es que también se acoja a la medida, como ha sucedido en anteriores ocasiones. De esta forma, en los colegios, institutos y universidades nacionales no habría clases.

En el caso de instituciones privadas, dependerá de cada caso. Por ejemplo, antes de que se declarase el feriado, distintas escuelas particulares ya habían reportado que saldrían más temprano por el repechaje. Otras incluso señalaron que tendrían clases virtuales ese día.