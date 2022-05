Acusan a padrastro de ser el responsable de violencia contra escolar que sufrió derrame cerebral

Un nuevo giro ha dado el caso de un menor extranjero cuyos familiares habían denunciado que había sufrido un derrame cerebral producto de la agresión de un compañero de escuela, hecho que causó la indignación nacional por ser considerado un acto grave de xenofobia.

Precisamente, la madre del escolar acusado de atacar a su compañero denunció que los golpes que provocaron el delicado estado de salud del joven habrían provenido del padrastro de la víctima y no de su hijo, tal como se había sido señalado circunstancialmente al conocerse el suceso.

La progenitora del menor acusado comentó —ante una periodista del canal ATV— que en una anterior oportunidad había visto al padrastro del menor lesionado con un palo a las afueras del colegio donde se reportaron los hechos que derivaron en la situación actual, y que, en aquel episodio, había observado al joven con temor de salir de las instalaciones del centro educativo, ante la posibilidad de ser golpeado por el hombre.

“El otro día vino y estuvo parado con un palo afuera del colegio, el niño estaba adentro y no quería salir, estaba llorando por miedo a que le peguen”, señaló la madre de familia.

La versión brindada por la mujer es respaldada por otros familiares del menor acusado por presuntamente agredir a su compañero, así como por otros padres de estudiantes del centro educativo Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en el distrito de Puente Piedra, donde ocurrieron los ataques.

“En el salón nunca ha habido violencia, los niños dicen que no, que no ha pasado nada de eso, son 28 niños que no han visto nada”, comentó una de las madres que apoyó la versión de la progenitora del supuesto agresor.

Ante estas declaraciones, se intentó ubicar a la madre del menor afectado, quien había sido la persona que salió a denunciar el ataque que habría sufrido su hijo, para que brindara sus descargos al respecto. Sin embargo, su paradero es hasta el momento desconocido, dado que no ha sido hallada ni en el Hospital del Niño, donde permanece internado el menor, ni contesta llamadas de ningún tipo.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación ha ordenado investigar minuciosamente los detalles del caso a fin de esclarecer lo sucedido y poder hallar la verdad en torno a estos hechos. Se busca determinar sobre quién recae la responsabilidad por el delicado estado del joven lesionado.