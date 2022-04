No hubo cuadros graves con aplicación indebida de vacuna Moderna en el sur

La cuarta dosis de refuerzo con la vacuna Moderna no causó ningún efecto colateral grave en las personas a las que se aplicó el biológico. En Arequipa, Cusco, Puno y Tacna se determinó que los síntomas son leves a moderados. El infectólogo cusqueño, Manuel Montoya, explicó que las vacunas no son tóxicas, menos causan reacciones severas. “No hay de qué preocuparse. En algunos casos se requerirá hasta un par de días de descanso por los dolores musculares y de cabeza, pero no más”, dijo.

Sin embargo, teme que la aplicación indebida de Moderna pueda afectar el avance de la vacunación. “La equivocación, aumenta el temor a la vacuna, innecesariamente, eso sí nos preocupa”, apuntó.

Giovanna Valdivia, coordinadora regional de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), informó que se aplicó la cuarta dosis con 100 microgramos a 1500 personas hasta el momento, en su mayoría personal de salud de los hospitales IREN Sur, Goyeneche, Honorio Delgado Espinoza, además de los establecimientos de EsSalud. Otros 300 inmunizados fueron adultos mayores de 70 años.

La cantidad fue una disposición del Minsa que actualmente fue corregida. Cada dosis debe contener solo 50 microgramos.

Valdivia ha solicitado a todos los establecimientos que suministraron Moderna un informe de cuántas personas presentaron síntomas leves o moderados, como dolor o enrojecimiento en la zona, sensación de náuseas o dolor de cabeza. “Se está haciendo el seguimiento, pero no hay reacciones severas, solo leves y moderadas”, refirió.

En Cusco, se aplicaron alrededor de 1 800 dosis desde el 19 de abril. “Todos los casos de 100 microgramos están con seguimiento. Todos son casos leves”, confirmó Javier Ramírez, gerente regional de Salud. El 3% de las personas inmunizadas, con la cuarta dosis, expresaron algún malestar. Por ahora, la vacunación continúa, pero ya con la cantidad correcta (50 microgramos), en cada dosis.

En Puno, se vacunaron con Moderna alrededor de 2 000 personas, 180 profesionales de la salud. El director regional de Salud, Juan Carlos Mendoza, explicó que los 100 microgramos equivalen a 0,50 mililitros, cantidad excesiva. Luego de la corrección del lineamiento en el Minsa, en la región altiplánica ya se aplica correctamente la vacuna con 0,25 mililitros o 50 microgramos.

Mendoza señaló que las personas que recibieron la cantidad equivocada presentaron diversos síntomas, pero ninguno requirió hospitalización. “Sí generó algunas molestias, pero esta situación ya fue corregida”, comentó.

La vacunación de la cuarta dosis de Moderna inició en Tacna el pasado 20 de abril. A la fecha, 832 profesionales de la salud recibieron la inyección. De acuerdo al director regional de Salud, Oscar Galdós, se aplicaron 100 microgramos de la vacuna porque la directiva de Lima así lo estipuló. “Las primeras y segundas dosis de Moderna se aplican con esa cantidad. Para esta de refuerzo fue consignada la misma. Sin embargo, luego de algunos síntomas en el personal de salud, se cambiará a la mitad”, refirió a La República.

Explicó que la sintomatología registrada fue fiebre, malestar corporal y otros similares a los que se sintieron con la colocación de la vacuna de Pfizer. Los malestares duraron entre 24 a 48 horas. No se han reportado casos severos. Los siguientes grupos beneficiados serán los mayores de 70 años y personas con comorbilidades.

Continuará vacunación de cuarta dosis

Ante el error del Minsa, desde ahora solo se aplicará 50 microgramos por persona. La especialista en Arequipa explicó que la vacunación para las dos primera dosis de Moderna sí requiere 100 microgramos. “Quizás tomaron la decisión de que podía ser una dosis más, pero el Minsa lo analizó bien. El organismo ha generado cierta inmunidad y como que la cantidad (de 50 microgramos) es suficiente para alcanzar la efectividad que se espera.

En Arequipa se recibió 1130 frascos multidosis. Cada frasco una contiene 10 dosis que deben ser congeladas. Una vez descongeladas su tiempo de aplicación es 30 días. Con la medida tomada por el Minsa, ahora cada frasco puede inmunizar a 20 personas.