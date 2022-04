Entre vándalos detenidos hay sujetos con prontuario policial

El titular de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Richard Saavedra Luján, denunció por los delitos de hurto agravado y contra la tranquilidad pública a Luis Delgado Díaz, José Liñán Misayco, Betto Cervantes Baltazar, Farid Ames López y César Napán Baldeón, arrestados por la policía cuando perpetraban actos vandálicos en el centro de Lima, el 5 de abril.

A José Liñán, César Napán y Farid Ames se les atribuye causar daños materiales a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y robar equipos de cómputo, un frigobar y dos extintores. Aparentemente, su verdadero cometido no era participar en las protestas contra el Gobierno sino cometer actos delictivos.

En el caso de Betto Cervantes y Luis Delgado fueron imputados por causar daños materiales y hurtos en la tienda Tambo, ubicada en la esquina del jirón Camaná y Nicolás de Piérola.

Las manifestaciones que empezaron de forma pacífica se tornaron violentas por causa de personas que agredieron a la Policía. Foto: difusión

Admisión de culpa

En su defensa, José Liñán aceptó haber participado en la marcha por la vacancia de Pedro Castillo. Cuando le preguntaron por qué tenía en su poder un teclado de computadora y un extintor de propiedad de la Corte Superior de Lima, arguyó que se los había encontrado “en la calle”.

“Cuando la policía empezó a lanzar bombas lacrimógenas a los manifestantes, la gente comenzó a correr. Estábamos por inmediaciones del Parque Universitario donde era la protesta. Luego decidí retirarme a mi casa y por el camino encontré tirado un extintor. Fue entonces que la policía me intervino”, dijo Liñán, quien enfrenta denuncias por hurto y receptación.

“Yo no he robado nada, el frigobar fue abandonado por tres sujetos que lo estaban cargando y, al acercarme para ver el artefacto, la policía me detuvo. Ni siquiera sabía que era del Poder Judicial”, afirmó por su lado Farid Ames a la policía.

En la protesta se reportaron enfrentamientos con la Policía y destrozos de propiedad pública. Foto: composición/ La República

La misma versión fue dada por César Napán, a quien se le decomisó otro extintor. Aseguró que no lo robó, sino que lo halló tirado en la pista.

“El extintor lo encontré en la pista. Al ver que salía humo y fuego del Poder Judicial, traté de apagar el incendio. Yo no robé nada. Mi intención fue ayudar, pero la policía me intervino”, explicó Napán.

Los detenidos parecen responder a un mismo guion.

Por otra parte, el fiscal del caso resolvió dejar en libertad a Daniel Béjar Meza y a un adolescente de 16 años, detenidos durante los desmanes del 5 de abril.

De acuerdo con las investigaciones, Daniel Béjar y el adolescente de iniciales A.S.L. fueron intervenidos por efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE) cuando se daban a la fuga con un grupo de vándalos, luego de atacar una tienda Tambo, ubicada en la cuadra 4 del jirón Uruguay, en el cercado de Lima. Cuando fueron arrestados, llevaban piedras.

Vándalos se enfrentaron contra las autoridades a punta de pedradas. Foto: composición/ La República

Antecedentes policiales

Según el argumento del fiscal Saavedra, Daniel Béjar y el adolescente de 16 años no llegaron a consumar los ataques, por lo que solo existió una tentativa y no implica la consumación de un delito.

Fueron liberados de la División de Investigación de Asuntos Sociales, de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional.

Pero el caso de Sebastián Yovera López, Miguel Baldeón Palacios y Martín Zorrilla Rondón fue diferente porque son acusados de hurto agravado y daños materiales en agravio de la tienda Tambo de la cuadra 5 del jirón Camaná, en el centro de Lima.

Sebastián Yovera y Miguel Baldeón fueron registrados por las cámaras de la tienda cuando ingresaban al establecimiento y robaban lo que encontraban a su paso. En cambio, Zorrilla no aparece en las imágenes, pero era parte del grupo.

Algunas personas realizaron desmanes durante las protestas del 5 de abril en Lima. Foto: composición/ La República

Además, Yovera y Baldeón cuentan con un amplio prontuario policial por robo agravado en banda. Ambos viven en el distrito de Surquillo y cuando fueron aprehendidos estaban a bordo de dos motocicletas. Se les incautó licores, paquetes de cigarrillos y otros productos.

Estos casos confirman una vez más que los actos violentos contra instalaciones públicas y privadas en el centro de Lima no fueron motivados por razones políticas sino por personas con antecedentes policiales que buscaban sustraer bienes para su propio provecho.

Durante las manifestaciones, se pudo observar grupos de vándalos que actuaban en grupo. Foto: difusión

El caso contra los vándalos del 5 de abril podría avanzar más rápido, pero no es posible mientras no se cuente con todos los videos. Fuentes de la División de Investigación Criminal Centro informaron a La República que el Poder Judicial y la Municipalidad de Lima todavía no entregan los videos que registran los ataques de los vándalos el 5 de abril.

Los agentes también solicitaron la presencia del procurador del Ministerio del Interior, pero no acudió a la cita.

Sin los videos no solo no es posible identificar plenamente a más autores, sino que no se podría sustentar acusaciones contra los que han sido detenidos, informaron las fuentes.

Necesitamos saber quiénes son

La República ha reunido alrededor de 60 imágenes de personas que fueron captadas in fraganti cuando cometían actos vandálicos o perpetraban robos en instituciones públicas y en tiendas en el centro de Lima, el 5 de abril.

La información acopiada hasta el momento indica que los que participaron en acciones vandálicas no llegaron al centro de Lima para manifestar su protesta con el Gobierno de Pedro Castillo. Varios de los detenidos cuentan con antecedentes criminales y participaron en los hechos para robar. Cualquier información será bienvenida.