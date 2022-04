SJL: cae miembro del Ejército peruano que asaltaba a taxistas a mano armada

El sargento segundo del Ejército peruano, Adcell Suere (20), alias ‘Charapa’, fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras asaltar a un taxista en San Juan de Lurigancho.

El delincuente, junto con un cómplice apodado ‘Tarmeñito’, tomó el taxi de su víctima en la zona de Bayóvar y le pidió que los traslade hacia el portón de Jicamarca, una zona descampada.

“Fue a las 3 de la madrugada. Al llegar, este sujeto (Adcell Suere), que estaba atrás, rastrilló el arma y me apuntó por la espalda, a la altura del pulmón. Me dijo ‘¡ya perdiste!’. El otro me golpeó en la cabeza”, narró el agraviado a la prensa.

Vecinos del lugar se percataron del hecho al ver que el afectado se resistía al robo y pedía ayuda a gritos. Inmediatamente llamaron a los agentes del Escuadrón de Emergencia Este 1. El comandante Edwin Cabrera llegó a la escena con un grupo de oficiales para intervenir a los ladrones.

Tras ser capturado, Suere confesó que el arma era de su propiedad, ya que trabajaba con un oficial del Ejército del Perú. El detenido fue trasladado a la Depincri 1 del distrito para ser investigado por sus delitos.

Alias ‘Tarmeñito’ logró escapar del operativo; no obstante, las autoridades ya están tras sus pasos.