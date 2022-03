Chiclayo: piden que se aplique penalidad a empresa por retraso en entrega de compactadoras

Con respecto al retraso de las compactadoras para el recojo de residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo y la respuesta del alcalde Marco Gasco al sostener que “así se demoran las empresas”, el dirigente de sindicato de trabajadores de la comuna, Manuel Farroñan manifestó que espera que se aplique una penalidad a esta empresa por el incumplimiento en la entrega.

“No tenemos ninguna información de cómo está caminando este proceso. El alcalde y sus funcionarios se mantienen callados. La población nos reclama porque piensan que no trabajamos en la limpieza pública. Tenemos personal, pero no hay maquinaria y esperamos que se tomen las medidas y mantenimiento correspondiente”, declaró a La República.

Enfatizó que la actual gestión recibió 19 compactadoras en el año 2019: solo se contaba con ocho; sin embargo, actualmente funcionan seis porque dos se han deteriorado recientemente. “Le hice el llamado al alcalde para que se interese por la limpieza pública, pero obtenemos una respuesta que ni siquiera es sostenible”, acotó Farroñan.

Finalmente, señaló que esperan que se actúe inmediatamente y se aplique la penalidad a la empresa por incumplimiento de la entrega de las maquinarias y que no se perjudique la ciudad. “Nosotros estamos para apoyar, pero siempre y cuando se haga las cosas bien. No es posible que esta gestión no se interese en dar mantenimiento a las maquinarias”, determinó.