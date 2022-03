UNMSM: critican a Asamblea Universitaria por antirreforma

No ha caído nada bien que la Asamblea Universitaria de la Decana de América haya publicado un pronunciamiento en el que respalda la activa participación de la rectora Jeri Ramón en torno a la denominada contrarreforma que es emprendida desde el Congreso por Renovación Popular, Perú Libre y Fuerza Popular. “Los defensores de la Sunedu creen que el investigar es solo publicar un conjunto de papers inservibles”, ha sido la frase que generó el total rechazo de más de 250 docentes investigadores de la San Marcos.

“Nos causa profunda indignación. Y es bueno recordar que esos ‘papers inservibles’ nos han puesto a la cabeza de la investigación en el Perú, con el mayor número de artículos publicados en revistas indexadas en el 2021″, precisaron los docentes investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a través de otro pronunciamiento.

No los representa

El doctor en Literatura Marcel Velázquez, uno de los profesores firmantes, sostiene que es la primera vez que tienen un rector en la UNMSM que se muestra en contra de la reforma universitaria, el licenciamiento y los logros en investigación.

“La mayoría de la Asamblea Universitaria (AU), no toda, muestra una posición política, pero no técnica al defender a la rectora Jeri Ramón. Rechazan a la Sunedu porque buscan retornar a un modelo de universidad donde se niegue la capacidad de crear nuevos conocimientos. Pero no hay universidad sin investigación académica”, afirmó Velázquez, quien agrega que seis decanos no apoyaron el pronunciamiento de la AU.

Su colega Zenón Depaz, quien forma parte de la Asamblea Universitaria, también aclaró que esa posición no representa el espíritu de la Decana de América. Señaló que en la AU existe hoy una mayoría similar a la de la década de los noventa, con el fujimorismo.

“Bajo ese ‘restablecimiento’ de la autonomía universitaria, lo cual es una falacia porque nunca se ha violado ello, se está jugando en pared con los conocidos antirreforma del Congreso. Además se están usando recursos públicos para petardear políticas de Estado, sin pensar en los intereses del país”, dijo.

Depaz cuestionó además que la rectora de San Marcos pretenda, con una Sunedu distorsionada, volver al libertinaje de tiempos oscuros. “Quiere abrir doctorados, maestrías, en locales sin fiscalización como antes cuando a los profesores se les entregaba su cartón sin ninguna condición mínima. No podemos avalar la estafa”.

Tanto Depaz como Velázquez esperan que la AU rectifique su postura que ofende a la comunidad universitaria y denigra a los investigadores.

Por el momento, un sector de rectores también cuestionan la postura de Jeri Ramón a favor de la llamada contrarreforma. ❖

Reacciones

Zenón Depaz, profesor de la UNMSM

“Quienes respaldaron ese lamentable pronunciamiento debieron haber puesto sus nombres, porque esa no es la posición de toda la Asamblea Universitaria. No representan el espíritu de la San Marcos”.

Marcel Velázquez, investigador de UNMSM

“Los rectores que hemos tenido siempre defendieron la reforma universitaria, el licenciamiento y la investigación. Es la primera vez que tenemos a autoridades que tienen una alianza con congresistas”.