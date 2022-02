La Libertad: autoridades exigen que se realice la interdicción en cerro El Toro

El gerente regional de Energía y Minas de La Libertad, manifestó que el constante cambio de ministros ha frenado la interdicción del cerro El Toro en Sánchez Carrión, la cual busca erradicar la minería ilegal que se da en esta zona, por lo que esperan que esta acción se pueda dar este año de todas maneras. En toda esta región son un promedio de 2.500 a 3.000 mineros que se dedican a esta ilícita actividad.

” Desde el 2016 se viene presentando documentación en donde hemos exigido que se dé la interdicción del cerro El Toro en Huamachuco. Lo más cerca que estuvimos fue cuando estuvo de presidente Martín Vizcarra, ya se tenía fecha ; sin embargo, llegó la pandemia y luego el cambio de gobierno y todo quedó en espera nuevamente”, sostuvo a la prensa, Raúl Araya gerente de Energía y Minas e Hidrocarburos de La Libertad.

La autoridad regional señala que otro de los factores que no se pueda hacer una lucha frontal contra esta actividad ilícita que ha generado no solo contaminación en esta zona, sino también muertes que hasta la fecha están sin resolver, es el constante cambio que se da en la cartera encargada de este sector.

”Estuve nuevamente hace unos días en Lima explicando y exponiendo por qué se debe dar todo un trabajo para erradicar la minería ilegal en La Libertad, así como hemos presentado documentación esta vez; cada cambio de ministro del sector se tiene que estar actualizando y aún no se pueden tener claras las acciones”, expresó.

” Ahora nos han señalado que se va dar la interdicción que no debe pasar de este año; está el ofrecimiento, hay todo, ya hay un trabajo de inteligencia previo que se hizo; se han presentado hasta más de 30 informes de todo lo que está relacionado con esta ilícita actividad en la región, que no solo es por la extracción de metales, también se tiene que tener en cuenta estas minas de carbón de piedra y la extracción de materiales de construcción que no han formalizado su actividad ”, agregó Araya.

En el cerro El Toro se han registrado más de 100 muertes y están sinr esolver. Foto: PNP

Las autoridades regionales esperan que de decretarse el estado de emergencia de la seguridad en esta región, pueda alcanzar también a la lucha contra la minería ilegal, sobre todo en Sánchez Carrión y Pataz.