Minsa descarta compra de píldora contra la COVID-19

El ministro de Salud, Hernán Condori, descartó que su cartera vaya a adquirir el antiviral Molnupiravir porque “en este momento la vacunación es la mejor arma contra la COVID-19″.

“Perú no va a comprar ese medicamento porque tiene baja eficacia, esta gestión asegura la vacunación, la vacunación no va a parar. No se va a adquirir el Molnupiravir, nosotros pensamos que la vacuna es la mejor arma. Este medicamento no es para crear inmunidad, es para evitar la replicación viral”, aseguró durante su presentación virtual en el Congreso.

Si embargo, Condori desconocía que este fármaco ya tiene registro sanitario condicional de la Digemid, pues en un primer momento dijo que no tenía un documento oficial a la mano.

Vacunas de AstraZeneca

Respecto a las vacunas de AstraZeneca que están por caducar, el médico Alexis Holguín, director de Intervenciones Estratégicas del Minsa, señaló a La República que se han tomado acciones para fortalecer la vacunación en las regiones.

Dijo que se ha capacitado y sensibilizado a las brigadas para que salgan a buscar a las personas que por un tema de horario, distancia o desconocimiento aún no se han vacunado. “La propuesta es salir a mercados, losas deportivas, barrios populosos y vacunar”.

El titular del Minsa refirió, por su parte, que todas las vacunas han llegado con poco tiempo de vida útil, de 2 meses o dos meses y medio, y cada semana se distribuye 400 mil dosis.

“Teníamos un lote de un millón y medio, de las cuales a la fecha (hay) 400 mil dosis distribuidas en todas las regiones”.

Condori no respondió sobre lo que su despacho piensa hacer con las vacunas de AstraZeneca próximas a expirar, ni tampoco sobre las negociaciones para canjear o donar las dosis de ese laboratorio que llegarán con poco tiempo de vida útil.

Por su parte, el viceministro Gustavo Rosell dijo que no se ha comprado más vacunas de AstraZeneca y que está pendiente la llegada de 7 millones de dosis este año. La única compra que se hizo fue en diciembre del 2020. “Más de 4 millones se han colocado de AstraZeneca sin ningún caso grave”, precisó.

Clave

El ministro Hernán Condori anunció que se va a evaluar la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna y para ello se va a reunir con expertos en los próximos días y se tomará una decisión.