Aparece nueva víctima de falsa taxista que dopó a joven universitario para robarle

Salió a la luz una nueva denuncia en contra de la falsa taxista Zazira Maribel Casas Alcázar. Esta vez, un joven que prefirió el anonimato dio su testimonio de cómo la mujer fingió brindar el servicio de transporte el pasado fin de semana y se ganó su confianza para ingresar a su hogar con la excusa de necesitar los servicios higiénicos.

“La reconocí por el reportaje que le hicieron al chico que la denunció. A mí me hizo lo mismo el fin de semana pasado. Es una señora amigable. Por seguridad dije ‘es mejor tomar un taxi de una mujer que el de un hombre, porque me pueden robar’”, contó el afectado en ATV.

“Yo estaba tomado porque había salido ese día. Me pidió mi baño prestado. Al día siguiente me despierto y ya no tenía una Alexa, que es un parlante interactivo; no tenía un celular. Se llevó hasta mi máquina de afeitar y mis llaves de la casa”, continuó.

El testimonio se suma al del universitario de 21 años que denunció a la mujer luego de haber sido encontrado inconsciente en Miraflores. La falsa taxista fue intervenida y, pese a sus antecedentes, el Ministerio Público la dejó en libertad.

De acuerdo con los documentos de ampliación de investigación preliminar por 60 días por presunto robo agravado, no hay “sospecha fuerte y vehemente” del delito y no cuentan con la acreditación de la preexistencia y propiedad de los bienes presuntamente sustraídos. “Seguro va a esperar un par de meses y va a seguir haciendo lo mismo”, lamentó el joven.

En 2014, Casas habría estado implicada en una mafia de falsos taxistas que dopaba a turistas para robar sus tarjetas bancarias y vaciar sus cuentas.