Pachacamac: periodista sufrió hostigamiento por parte de seguridad del alcalde

En Pachacamac, el periodista César Cahuana Calderón fue víctima de comportamientos ofensivos por parte de un agente de seguridad del alcalde Guillermo Elvis Pomez Cano, quien se encontraba realizando una actividad oficial en la vía pública del distrito.

El hecho sucedió durante la mañana del lunes 14 de febrero, mientras la autoridad edil dialogaba con representantes del comedor popular Virgen de las Mercedes, quienes se encontraban en los exteriores de la municipalidad para solicitar no ser desalojados por la junta directiva del AA. HH. Portada de Manchay Ampliación Las Mercedes.

PUEDES VER: Sujeto que golpeó salvajemente a mujer sería trabajador de la Municipalidad del Callao

El hombre de prensa llegó hasta el lugar para registrar con su celular las incidencias del pedido del comedor popular que alimenta a las familias necesitadas, cuando fue increpado por un agente de seguridad que dijo pertenecer a la Policía Nacional de Perú.

“Acudimos el día lunes, el alcalde estaba conversando, empiezo a grabar y un señor de seguridad le dice a otro policía para que me impida grabar y que corte. Ahí me dice que no puedo grabar en una entidad pública, pero estaba en la vía pública”, narró Cahuana Calderón a la República.

“Está prohibido porque está en una entidad pública”, afirmó el agente. Ante la restricción, el periodista resaltó que no se encontraba dentro de las instalaciones del municipio. Sin embargo, el efectivo intentó amedrentarlo pidiéndole su DNI.

PUEDES VER: Devuelven celulares robados a sus propietarios tras operativo policial en Las Malvinas

Aunque el periodista también pidió que el agente se identifique como miembro de la PNP, este se negó.

“Ahora estamos en Estado de Emergencia y estoy ordenándote que apagues el celular (...) Soy efectivo policial y quiero identificarte, muéstrame tu DNI. ¿Qué pasa doctor? Tú quieres la primicia, quieres la noticia, perfecto. Pero primero aprende a trabajar (...) ¿De qué medio eres tú?”, se oye decir en el video que César Cahuana compartió en el portal Conecta Noticias.