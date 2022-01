Jorge Muñoz sobre reportero agredido: “No sé quién le dio a la orden al agente de seguridad”

La mañana de este viernes, Exitosa difundió cómo su reportero Iván Escudero era retenido físicamente por un agente de seguridad a fin de que no se pueda acercar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y efectuar preguntas sobre el reciente incendio en Mesa Redonda.

Al respecto y en medio de incontables críticas, el titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima convocó a la prensa esta tarde en la Sala de los Espejos, en el palacio edil, y dijo desconocer quién dio la orden al efectivo para que ejerza fuerza alguna sobre el periodista.

“Puedo hablar de lo mío, de lo personal. Nosotros estamos pidiendo las disculpas institucionales y personales a un colega que, lamentablemente, no fue bien tratado por una persona de seguridad. Yo no sé quién le dio la orden a esa persona de seguridad para actuar así, honestamente. Lo que sí puedo decir, es que esto no se va a volver a permitir, porque una cosa de esta naturaleza no la voy a tolerar”, declaró.

Acto seguido, el alcalde indicó que invitó al mencionado periodista a que asista a la sede del municipio antes de la conferencia de prensa a fin de brindarle una “entrevista exclusiva”, la misma que no fue aceptada.

“La entrevista era para, un poco, explicar situaciones y que él pueda preguntar las cosas que eventualmente en medio de situaciones tumultuosas no pueda terminar de preguntar. Lamentablemente, por decisiones propias de su mesa de redacción, no aceptó venir un poco antes de esta conferencia”, agregó.