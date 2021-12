La Libertad: Fiscalía reabre investigación de fallecidos por minería ilegal en cerro El Toro

Ante la deficiente investigación fiscal que fue denunciada por el consejero regional, Greco Quiroz, la Fiscalía Superior Mixta de Sánchez Carrión dispuso reabrir la investigación contra el principal minero informal, Jorge Espejo Moreno, por el delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro personas al interior de un socavón ilegal, ubicado en su propiedad en el cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad.

Lo que busca la Fiscalía Superior es que las muertes registradas, en esta zona de Huamachuco, el 6 de mayo de este año, a causa de la minería ilegal no queden impunes. C abe señalar que el fiscal adjunto de Huamachuco, Ronald Urrutia Castillo, archivó el caso al sustentar que no había motivos para acusar al minero Espejo Moreno, debido a que no hubo necropsias para determinar las causas de las muertes de las víctimas .

Según se informó, se investigará al dueño de Minerals Doña Julia por otros delitos durante los próximos ochos meses. Esto, con el fin de recoger las evidencias orientadas a determinar la muerte de los tres hermanos Valderrama Altamirano y de Medardo Fernández Acevedo al interior de esta minera ilegal.

PUEDES VER La Libertad: Fiscalía de Medio Ambiente no cumplió con su función en inspección a minería ilegal de cerro El Toro

A pesar de las sanciones emitidas por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad, la empresa Minerals Doña Julia de Jorge Espejo, recientemente excluida del Reinfo, sigue operando.

La madrugada del domingo 12 de diciembre, según versiones de trabajadores del lugar, hubo un nuevo derrumbe donde habrían muerto varias personas al interior de un socavón. Una de ellas identificada como Luciano Monzón del caserío La Unión, cerca del centro poblado Marcochugo, Huamachuco.

Modus operandi

Las autoridades comunales han denunciado que cuando hay muertes en el cerro El Toro, los involucrados supuestamente compran el silencio de los deudos y son amenazados. Por tanto, habrían arreglado con los familiares para evitar declaraciones ante la prensa. Esa madrugada, tres sujetos, habrían disparado contra las cámaras de la empresa Summa Gold que monitorean la zona.