Coronavirus en Perú: 4,7 millones de no vacunados al límite por restricciones

Más de 4 millones 700 mil personas de 20 años a más tienen un mes de plazo para inocularse con ambas dosis de la vacuna contra la COVID-19 si es que quieren evitar problemas al momento de acudir a centros comerciales, restaurantes y mercados. Esto luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) estableciera que desde el 15 de diciembre se exigirá la presentación del carné físico o digital de inmunización, con el fin de evitar contagios en espacios cerrados.

Hasta el cierre, según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa, el grupo con más personas no vacunadas se encontraba en el rango de 20 a 29 años. La cifra era de 26,38%.

A ellas les seguían los de 80 a más con un 21,72% y, en tercer lugar, las de 30 a 39 años con un 21,65% sin inmunizarse.

Todos estos ciudadanos tendrían que acercarse a recibir su primera dosis en estos días para que dentro de tres semanas puedan acudir por la segunda y así llegar a la fecha establecida con su inmunización completa.

De no ser así, los mayores de 18 años no solo no podrán ingresar a espacios cerrados sino también no podrán laborar de manera presencial en empresas con más de 10 trabajadores.

Sobre este tema, el titular del Minsa, Hernando Cevallos, señaló a La República que el inicio del requerimiento de las dos dosis no puede ser después del 15 de diciembre, pues se vienen días en que la gente se moviliza por las compras navideñas y las reuniones de fin de año. “Las aglomeraciones se van a incrementar y necesitamos estas medidas para cautelar la salud de la mayoría de la población”.

Ayer, precisamente, el regidor de la Municipalidad de Lima Carlo Ángeles informó que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud el proyecto de ordenanza que presentó con su colega Víctor Aguilar, el cual establece sanciones administrativas, como multas, a los locales comerciales que no cumplan con la exigencia del carné de vacunación.

“Muerte civil”

Pero esta medida no es la única. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, reveló que el Minsa evalúa la aplicación de la “muerte civil” para limitar determinadas actividades a aquellos ciudadanos que no han sido vacunados.

Torres puso como ejemplo a Austria, donde se ha dispuesto que las personas que no estén vacunadas no puedan salir de sus domicilios.

No obstante, si bien se mostró a favor de la exigencia del carné de vacunación, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, señaló que medidas como la “muerte civil” podrían ser contraproducentes en zonas rurales, pues la vacunación no ha avanzado con mayor velocidad como en áreas urbanas.

Antivacunas al acecho

Por otro lado, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, reveló que “algunos movimientos antivacunas” han utilizado de manera negativa la plataforma dirigida a peruanos vacunados en el extranjero.

“Se empezaron a registrar personas que no necesariamente cumplían con esa condición”, advirtió. Ante esta situación, se realiza un seguimiento, afirmó.

Entre las medidas para llegar a esa población sin vacuna, Jiménez anunció que las brigadas del Minsa irán hasta los terminales de transporte terrestre con el fin de inmunizar a quienes todavía no lo han hecho.

Ella recordó que desde el lunes pasado ha entrado en vigencia la disposición que ordena que toda persona mayor de 45 años necesita contar con ambas dosis de la vacuna para realizar su viaje interprovincial.

Jiménez dijo también que se desplegarán brigadas de vacunación a las zonas comerciales de Gamarra y Mesa Redonda.

Al cierre de esta nota, según reportes del Minsa, el 60,02% de la población objetivo, que va desde los 12 años a más, contaba con las dos dosis de la vacuna.

Evalúan multar a empresas de buses que no exijan carné

La Superintendencia de Transporte Terrestre y de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) informó que se evalúa aplicar multas a las empresas de transporte interprovincial que permitan el viaje de personas que no cuenten con las dos dosis de la vacuna.

Esta medida se daría en el marco de proteger a la población y también en cumplimiento de las normas dadas por el Gobierno, indicó Raúl Salazar, asesor legal de la Gerencia de Articulación Territorial de la Sutran.

Agregó que la aplicación de una multa está en conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).