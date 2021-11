Huaicos en La Libertad interrumpen carretera en dos provincias

Dos deslizamientos de barro y piedras se produjeron en las provincias andinas de Sánchez Carrión y Pataz, en la jurisdicción de La Libertad, cortando puntos de las carreteras en dichas zonas. Los huaicos se han producido debido a las persistentes lluvias que se han iniciado en la sierra. Los sectores más afectados son el transporte y el comercio.

El primer caso ocurrió en el distrito de Huancaspata (Pataz) el sábado 6 de noviembre, donde los deslizamientos afectaron unos 20 kilómetros de la vía Huancaspata-Mamahuaje. “Son zonas deslizables de esta vía nacional, por ello este miércoles pediré una reunión al gobernador regional para insistir ante Provías Nacional para que intervengan en la zona”, declaró a La República el consejero por Pataz, Luis Rodríguez Ponce.

Agregó que temporalmente se logró habilitar la carretera, pero otro huaico caído el domingo la volvió a interrumpir. “Es urgente que el Ministerio de Transportes y Provías envíen maquinaria pesada para dar mantenimiento a la carretera, pues hay un presupuesto para ello. Vamos a reunirnos las autoridades de Pataz alcaldes, subprefectos, presidentes de rondas para ir a Lima y exigir se rehabilite este camino, por donde se abastece la provincia de Pataz”, acotó Luis Rodríguez.

Por otro lado, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, señaló a La República que en el sector El Potrerillo, a la salida de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, un huaico obstaculizó la carretera.

“Es una zona de suelo inestable por donde pasa la carretera nacional de Huamachuco a Pataz. El sábado hubo el deslizamiento, y el domingo hubo otro mucho más grande. Hablé con Provías, pero me contestaron que no pueden hacer trabajar maquinaria mientras no se estabilice la situación”, afirmó Hipólito Cruchaga.