Transporte de carga en Arequipa inicia paro en medio de divisionismo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió el lunes un comunicado en el que señalan que los transportistas que iban a sostener un paro desde hoy 26 de octubre, acordaron suspender la medida tras llegar a diversos acuerdos con un comité liderado por dicha cartera y conformado por los ministerios de Economía y de Energía.

Desde Arequipa, el dirigente del Sindicato de Camioneros, Teófilo Sánchez, señaló que la protesta seguirá por acuerdo de las bases. Estas no están conformes con lo planteado por el MTC. El anuncio lo dio luego de encabezar una protesta al mediodía de ayer en la Variante de Uchumayo.

Entre los acuerdos que se tomó está que el diésel será incorporado al Fondo de Estabilización de Precio de Combustibles con una reducción de S/ 0.30.

Además, el MTC agregó que Petroperú también redujo el precio de lista hasta S/ 0.50 por galón. Lo que hace un total de S/ 0.75 por galón, A ello se suma el porcentaje del IGV, por lo que la reducción final por galón sería S/0.88.

Según el dirigente, se insistió con la rebaja general del precio de los combustibles, de forma que se beneficie a todos los transportistas. No obstante, el planteamiento no fue aprobado, pero se dejó abierta la posibilidad a seguir dialogando sobre el caso de la gasolina y gas natural.

La postura de Sánchez no es respaldada por el ex secretario regional de los camioneros y actual dirigente nacional Fernando Fuentes. Indicó no saber por qué se ha tomado esta decisión, si el acuerdo de todas las bases fue levantar la medida. Al ser consultado si ello generaba divisionismo, indicó que sí.

Agregó que pese al anuncio, espera que no sean muchos los transportistas los que se sumen a la protesta.

Sobre el tema, Sánchez indicó que no es una posición personal el seguir con la protesta. Fue decisión de las bases. Agregó que hoy sostendrán una nueva reunión. Evitó señalar si se tomará la panamericana sur como se anunció días atrás.

Paro en noviembre

Por su parte, el presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC) de Arequipa, Héctor Velásquez, indicó que la paralización que programaron para el 8 de noviembre sigue en pie. Descartó que su gremio haya participado en la reunión del domingo con el MTC.

Velásquez manifestó que su agremiación se reunirá esta semana con el comité del ministerio para evaluar los planteamientos.

Según el dirigente, en huelgas pasadas ya se ha visto que la disminución solo ha durado pocos meses. Exigió que haya el compromiso de que esta medida sea duradera.

En Cusco paran por suba de combustible

Representantes de las organizaciones sociales, confirmaron que acatarán hoy un paro de 24 horas, contra el alza de los precios de combustibles y alimentos.

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), Germán Santoyo, afirmó que en la medida de protesta se plegarán organizaciones, estudiantiles, gremios de transportistas, campesinos y de construcción civil. La demanda también es por la masificación del gas natural.