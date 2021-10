Vacuna AstraZeneca: ¿por qué la dosis fue suspendida en jóvenes que cumplían 18 años en 2021?

El último 19 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa) suspendió la aplicación de la vacuna AstraZeneca en los jóvenes que cumplían los 18 años hasta diciembre de 2021. En su lugar, la cartera informó que recibirán la dosis de Pfizer contra la COVID-19. Frente a este escenario, se generaron muchas dudas en la ciudadanía: ¿Qué es lo qué motivo la cancelación de la dosis en este grupo etario?

En las redes sociales, incluso, varios jóvenes habían reportado que la dosis de dicho laboratorio estaba ocasionando más efectos adversos a comparación de otras inmunizaciones. Por este motivo, La República contactó a dos especialistas para resolver todas las interrogantes.

¿Por qué se suspendió la vacunación de jóvenes con AstraZeneca?

El especialista Carlos Medina indicó que esta suspensión se debería a que la dosis de AstraZeneca no está aprobada para que se use en menores de 18 años y que esta venia solo la tiene la fórmula de Pfizer.

“Este tipo de vacuna está establecido así porque la reglamentaciones internacionales han aprobado Pfizer para pacientes de 12 años en adelante, pero en el caso de AstraZeneca solo está aprobado su uso en población mayor de 18 años. Ahí se entra en un vacío legal, ¿qué pasa con los que no han cumplido 18 años? Entonces, si no has cumplido los 18 años, no puedes ponerte una vacuna que no esté aprobada”, sostuvo.

Asimismo, agregó que colocar una vacuna sin una aprobación podría generar problemas legales y administrativos. Del mismo modo, dentro del comunicado del Minsa, se precisa que “a pesar de que faltan 60 días para que estos jóvenes cumplan 18 años, biológicamente no sería incompatible la vacunación con la vacuna AstraZeneca que estamos aplicando a la cohorte de 18 a 20 años”.

Comunicado del Minsa. Foto: Minsa

¿Qué efectos tiene la vacuna de AstraZeneca?

En estos últimos días, la ciudadanía mayor de 18 años que se aplicó AstraZeneca difundió que los efectos de esta dosis suelen ser con mayor intensidad a comparación de otras inmunizaciones. En esa línea, el infectólogo Medina precisó que estas dependían de la personas, pero que normalmente los efectos adversos se han visto comúnmente en otro tipo de vacunas.

“Todas las vacunas pueden tener un efecto adverso, pero las que usualmente tienen más estos síntomas son las de ARN mensajero como Pfizer o Moderna, a comparación de AstraZeneca que es de vector viral. Entre los síntomas más usuales son malestar en la zona donde se aplicó la inyección, fiebre o dolor general. AstraZeneca también puede dar este impacto, pero en menor proporción. La preocupación en la población por los otros casos de Trombosis que hubo, no deben ser materia de preocupación, ya que se dio en otros países y en menor porcentaje”, acotó.

Para James Gutiérrez, infectólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, aseguró que la población debe tomar en cuenta que todas las dosis en nuestro país son seguras. “Si hay Pfizer o Sinopharm, hay que vacunarse. Son las vacunas que se están dando en el mundo”, dijo.

De acuerdo a reportes de del Ministerio de Salud, los síntomas más comunes tras la vacunación son:

Cefalea (dolor de cabeza)

Dolor en la zona de vacunación

Mareo

Malestar

Pirexia (fiebre).

¿En cuánto tiempo debo volver para mi segunda dosis?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la segunda dosis debe ser puesta después de un mínimo de 28 días.

¿De dónde es la vacuna AstraZeneca?

La vacuna fue desarrollada por la Universidad de Oxford (Inglaterra) y la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca. Ejecutaron sus estudios clínicos en más de 24.000 participantes durante 2020 en el Reino Unido y Brasil.