Lurigancho-Chosica: menor de 11 años salió de su casa y ya va tres días desaparecida

Ashley Peña Díaz (11) desapareció el último sábado 9 de octubre cuando se habría escapado de su vivienda, ubicada en la primera etapa de Carapongo, en Lurigancho-Chosica. De acuerdo a la información de su familia, la adolescente salió de su casa entre las 3.00 p. m. y 4.00 p. m. En dicho momento, sus parientes no se encontraban en el hogar, ya que salieron a comprar algunos productos.

“Yo he salido a comprar alrededor de las 2.00 p. m. Cuando regrese, ya no estaba. Nosotros estuvimos comunicándonos con ella luego de que salió, pero luego ya no respondió”, indicó su abuelo a La República. Asimismo, describió que la menor salió con un pantalón negro, un polo color morado y una mochila rosada.

Según el tío de la menor, Giancarlo Raymundo Dávila, la adolescente se comunicó con ellos, aproximadamente, después de ocho horas. “Ella se llevó el celular de su hermano y al inicio nos contestaba que no quería volver. Luego, bloqueó el número al parecer y bloqueó sus redes sociales”, aseveró.

Además, ellos sospechan que un familiar suyo sepa algo de la desaparición, ya que la menor tiene conversaciones con él y con un señor llamado Alfredo.

Así también, mencionaron que han recibido llamadas de extorsionadores para que “negocien sobre la desaparecida”, pero ya fueron reportadas a la Policía Nacional del Perú.

Nota de alerta. Foto: PNP

“Consideramos que son llamadas mal intencionadas que se han dado”, detalló.

Por último, indicaron que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) está viendo el caso para dar con el paradero de la menor.

