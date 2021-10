Personal de salud debe tener las 2 dosis, de no ser así no laborará

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que todo el personal de salud debe tener las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 para realizar trabajo presencial en el sector. A este grupo se le brindará un plazo de 30 días, pues puede haber algunas personas que aún no cuentan ni siquiera con la primera dosis.

“Vamos a darles el tiempo para que se vacunen, pero ya es una decisión tomada y vamos a hacerla pública esta semana, porque no puede ser que el personal de salud, que atiende a la gente, que promueve la vacunación, no esté vacunado”, manifestó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Cevallos comentó que, de acuerdo a sus cálculos, un 10% del personal no se ha vacunado. Y en caso de no llegar a hacerlo “tendrá que aplicarse una suspensión perfecta. No va a ser despido, pero no van a poder trabajar en el Ministerio de Salud” , detalló en RPP.

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, indicó que en total son 77 mil los galenos a nivel país. De esta cifra, 73 mil han recibido su primera dosis, de los cuales 70 mil también regresaron por la segunda dosis.

De los 3 mil restantes que no están totalmente inmunizados, 1.200 todavía están en el periodo que les corresponde, sostuvo Palacios. Sin embargo, 1.800 figuran como “perdidos”. “Podría ser que hayan viajado al extranjero a vacunarse” , agregó.

Asimismo, dijo que de los 10 mil médicos que se vacunaron en el propio colegio, solo 300 no lo hicieron por la marca del fármaco. “Es un porcentaje muy pequeño. Igual ha ocurrido con los que se inmunizaron en el Minsa, pero esos datos no los tenemos”.

Vacuna de refuerzo

Respecto a la vacuna de refuerzo, el ministro Cevallos también reveló que en el Perú se usará Pfizer, así como AstraZeneca, debido a que ya existe experiencia en su aplicación en distintos países. “Esto les da una pequeña ventaja hasta que tengamos evidencia de las otras”.

El titular del Minsa aseguró que no se trata de que una marca sea mejor que otra. Por ejemplo, en el caso de Sinopharm aún no se cuenta con suficiente evidencia para emplearla en la aplicación de una dosis de refuerzo; no obstante, recordó que la vacuna del laboratorio chino ha brindado “muy buenos resultados en el país, disminuyendo la cantidad de pacientes que agravan y fallecen”.

En esa línea, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, reiteró a La República que el protocolo de la dosis de refuerzo será informado dentro de poco. Son tres grupos que se tendrán en cuenta: personal de salud, personas adultas mayores, así como aquellas con determinadas comorbilidades.

Los rezagados

Jiménez también reveló que hasta el jueves había 1,3 millones de ciudadanos que no habían vuelto por su segunda dosis; es decir, ya pasaron los 21 días de plazo recomendado. “Ello no significa que no podamos vacunarlos. La necesidad existe. La respuesta del cuerpo va a ser la misma”, aseveró.

Y agregó que se están ubicando las regiones e incluso distritos en donde existan grandes brechas para luego desarrollar políticas de incentivos. La funcionaria agregó que es probable que los próximos procedimientos sean medidas de restricciones, sobre todo para las zonas consideradas críticas.

Cevallos, en tanto, explicó que cuando descentralizaron las vacunas a lugares alejados se pudo hallar que no existe una sola respuesta frente a la inasistencia para la aplicación de la dosis correspondiente.

“Cada región, cada comunidad tiene sus determinados temores, determinados miedos. Algunos son por problemas socioeconómicos que no llegan, otros porque se cansaron de hacer la cola, porque no tuvimos una estrategia de hacer una vacunación alegre, algo fácil para el poblador (…). Hay un sinnúmero de razones que tienen que ser interpretadas en cada lugar”, precisó.

Sinopharm dona un millón de vacunas

El ministro Cevallos informó que, además del contrato por 8 millones de dosis de Sinopharm, el laboratorio donará un millón, por lo que se contará con 9 millones “para cubrir la brecha que todavía tenemos en los mayores de 18 años”.

Precisamente, el VacunaFest de este fin de semana, que inicia hoy a las 7:00 a.m. y va hasta mañana a las 7:00 p.m., tiene como objetivo cerrar brechas y continuar con la aplicación de primeras dosis a personas de 21 años a más.

Jiménez indicó que la meta de dosis aplicadas esta semana es de al menos 1,5 millones. Mañana, al cierre de la maratón de inmunización, se sabrá si se alcanzó el objetivo.