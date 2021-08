Este lunes 9 de agosto, más de un centenar de adultos mayores de 40 años que no alcanzaron a recibir el último domingo su segunda dosis contra la COVID-19 mostraron su malestar al no recibir respuesta de una fecha de reprogramación. El hecho se registró en el vacunatorio ubicado en el Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia.

“Ayer vine temprano, pero por la colaza no llegué a vacunarme, ya que se acabaron las dosis. Nos dijeron que mañana podíamos venir sin problemas, pero hoy en la entrada nos impiden hacerlo y dicen que solo se vacunan los que están programados, que debemos esperar que el Ministerio de Salud nos reprograme”, señaló a La República Mario Huanca Quispe, de 57 años, quien desde el 26 de julio no puede vacunarse debido a que no aparece un cronograma actualizado.

Como él, muchas personas llegaron desde muy temprano para recibir sus segunda dosis, pero no fueron vacunados. En la puerta de ingreso al vacunatorio les indicaron que si no llegaron a vacunarse en su día, deberán esperar que el Ministerio de Salud anuncie su reprogramación , debido a la escasez de dosis, en una fecha aún por definir.

Minsa anuncia que esta semana se priorizará a población programada para segunda dosis

Gabriela Jiménez, jefa de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), informó que esta semana se priorizará a la población programada para recibir su segunda dosis contra la COVID-19, debido al retraso en la entrega de vacunas del laboratorio chino Sinopharm. Asimismo, señaló que “se está postergando” la aplicación de la primera dosis por el mismo motivo.

“Como se ha anunciado, hay un retraso en el millón de dosis de Sinopharm que iban a ingresar al país (…) hemos rebasado las expectativas y se ha superado la meta en Lima y Callao en la vacunatón, estamos —digamos— postergando el inicio de las primeras dosis a la población que teníamos programada para estos días”, dijo la funcionaria a RPP Noticias.

Sin embargo, explicó que “la primera (dosis) se aplicará a grupos especiales, como adolescentes trasplantados de entre 12 y 17 años”.

Consulta AQUÍ hora, fecha y lugar de vacunación

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad

Haz clic en consultar

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

Newsletter COVID-19: La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia.