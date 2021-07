Realizan encuentro para reivindicar derechos de la comunidad LGBTI

Dos de las ONG más importantes del país en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI, Presente y Más Igualdad, participaron en el encuentro virtual Somos Valientes, realizado en el Mes del Orgullo con el objetivo de fomentar alianzas estratégicas e impulsar proyectos en reconocimiento de derechos del colectivo.

En el evento también participaron activistas convocados por Reebok, quienes expusieron sus testimonios. El director de arte Prince Malcon contó que sufrió violencia psicológica mientras pertenecía a una iglesia “donde ni siquiera estaba permitido bailar”.

“Nací en Venezuela y la mitad de mi familia es peruana. A los 8 años llegué a Perú después de migrar por muchos países. Aquí, mi familia es muy conservadora. Fui testigo de Jehová durante 10 años”, contó Malcon, quien también compartió el proceso de aceptar su orientación sexual.

“Yo acepté mi homosexualidad a los 18 años pese a que me decían que si bailaba o me dedicaba al arte me encontraría con gente mala. Y definitivamente no es así, ahí entendí que muchas cosas en el mundo te oprimen. Cuando salí de ahí me fui sin amistades, sin amigos, sin familia; me tuve que ir de casa, pero afuera encontré a mi comunidad, mi verdadera familia ahora”, concluyó.

La activista Silvia Navarro también participó en el conversatorio. “En realidad llegué a casa un poco pasada de copas y simplemente se lo dije a mi madre. Al día siguiente, cuando desperté no podía creer que se lo había dicho, pero ahí entendí que lo importante es sentirme orgullosa de quién soy y cómo soy, así que ya sana y sobria se lo dije y lo entendió”, mencionó.

Según la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017, el 63% de la comunidad LGBTI peruana sufrió discriminación o violencia.

Esta encuesta incluyó a 12.026 personas LGBTI adultas, la mayoría entre 18 y 29 años. Menos del 5% decidió presentar una queja sobre estos incidentes que experimentaron. Dada la falta de datos, muchos de estos ataques quedan impunes.

El miedo a ser atacado muchas veces se ve agravado por el rechazo por parte de colegas, amigos y familiares. Más de la mitad de los encuestados informaron que decidieron no expresar libremente su identidad de género u orientación sexual para evitar sufrir represalias de su familia o perder oportunidades de trabajo.