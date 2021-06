Coronavirus: familia pide cama UCI para adulto con 60% de los pulmones dañados

Una familia pide con urgencia una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que su integrante Isidoro Espinoza Ramírez (56) se encuentra delicado de salud dentro del Hospital Luis Negreiros Vega del Seguro Social de Salud (EsSalud) y ya tiene el 60% de los pulmones comprometidos por la enfermedad.

Su esposa Anita Veliz señaló que el hombre tiene una saturación de 92, pero ha ido descendiendo en los últimos días. Ante este hecho, los médicos han pedido que busque una cama con ventilador mecánico para traslada al paciente lo más antes posible.

“Encarecidamente, les pido si me pueden ayudar una cama UCI para mi esposo. Por favor, se encuentra en el Negreiros, en EsSalud, pero no hay cama UCI ahí. Mi esposo necesita urgente que le ayuden”, mencionó en RPP.

Hasta el momento, el ciudadano sigue conectado a un balón de oxígeno; sin embargo, esto no es suficiente. Sus parientes temen que no resista en los siguientes días si no accede a una UCI.

De acuerdo a la Sala Situacional actualizada hasta el 2 de junio, Perú reportó 11.190 compatriotas en situación de hospitalización, de los cuales 2.654 están conectados a un respirador artificial. A inicios de mayo, el Ministerio de Salud informó que el país contará con 3.000 camas para el mes de julio ante una eventual tercera ola del virus.

El ministro Óscar Ugarte explicó también que, en la actualidad, hay alrededor de 2.300 camas de cuidados intensivos distribuidas en todas las regiones. Afirmó que 700 de ellas fueron instaladas al culminarse la crisis de la primera ola del coronavirus y como medida de prevención.