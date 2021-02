En plena cuarentena se hallaron fiestas COVID hasta en un lujoso yate

“Si ponen resistencia, será peor”, advierte el guardacostas Luis Chanduví Palacios al intervenir, en alta mar, el yate Omega, donde se realizaba una fiesta clandestina con 18 personas a bordo, que desafiaban las restricciones anticoronavirus.

Julio Sánchez Rosales, conductor de esa embarcación de matrícula CO-41676-EM, no tenía autorización de zarpe. Entre los asistentes se encontraban seis extranjeros y tres menores de edad. A ellos se les confiscó cuatro cooler con licores.

En tanto, en Huaycán, al este de la ciudad, la policía y el serenazgo de Ate irrumpieron en el local Casa Blanca, ubicado en la Urb. El Descanso, e intervinieron a más de 50 personas que participaban en una fiesta covid, con un grupo folclórico.

Las autoridades encontraron en el lugar a menores de edad y adultos mayores vulnerables. El organizador dijo que alquiló el local para un evento virtual y calificó la intervención como desproporcionada.

Seguirán operativos

Pese a las nuevas medidas dictadas por el Gobierno para frenar el avance de la segunda ola del Covid-19, eso no ha impedido que muchos inescrupulosos realicen fiestas clandestinas, sin respetar el distanciamiento, por lo que las redadas policiales se han intensificado con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Durante el primer día de la cuarentena se intervino y multó a más de 3.500 personas por incumplir las normas sanitarias en todo el país. Muchas de ellas estuvieron en reuniones en bares después de su cierre, fiestas en casas o locales alquilados; así como populosas juergas.

La Policía tuvo un intenso trabajo ayer no solo en los conos de la capital, sino también en los balnearios del sur chico y en el interior del país.

Con el toque de queda, las fiestas en casas se han vuelto populares, como ocurrió en La Esperanza (Trujillo), donde más de 80 personas fueron intervenidas en un quinceañero y en un cumpleaños. En total se detuvo a más de 300 personas solo en la región La Libertad.

Hasta en ‘canchitas’

En Juliaca (Puno), 106 personas fueron detenidas temporalmente en un complejo deportivo cuando incumplían las medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno, mientras que en Huancayo fue clausurado un night club clandestino que atendía durante el toque de queda.

Juliaca. Fueron 106 detenidos en un complejo deportivo. Foto: Policía Nacional del Perú

En la mayoría de los casos, la edad promedio de las personas que han continuado con la diversión nocturna es de 25 a 30 años, dice un agente. “No son jovencitos, pero son inconscientes”, afirma el alto mando.

Y es que meter a 20 o 30 personas en una casa “implica riesgo, porque la gente puede contagiarse. Esas personas están juntas, están bailando, no tienen mascarilla, fuman y en algunas ocasiones consumen abundante licor”, señala el médico Julián Vega.

El fin de semana, la policía interrumpió más de 120 fiestas e impuso multas a personas por no usar mascarilla en el país.

La ministra de Defensa, Nuria Esparch, confirmó que 56.000 militares refuerzan el trabajo de la policía en la supervisión de las medidas establecidas.

Reacios. Hay personas que salen y no usan bien la mascarilla. Foto: Marco Cotrina/La República

Decenas por la noche

Al cierre, hubo más de 350 retenidos en la vía pública pasado el toque de queda a nivel nacional. Allí pasaron por pruebas quienes tenían algunos síntomas.

‘Muerte civil’ y no podrán cobrar bono

Los infractores no solo están siendo conducidos a los nuevos centros de retención temporal; además, si es que no han cumplido con pagar la multa impuesta durante el estado de emergencia, no recibirán el bono familiar ni el apoyo alimentario del Estado. Se les aplica una figura similar a la ‘muerte civil’.

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, señaló que no usa la fuerza ni la coerción, sino que busca la conciencia ciudadana. Dijo que únicamente “son vigilantes estrictos de que se cumplan las medidas.