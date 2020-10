Perú vs Brasil: “No podemos ir a plazas públicas, al estadio o inmediaciones”

Con información de Vanessa Trebejo.

Este martes 13 de octubre, la selección peruana jugará contra Brasil por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En ese sentido y debido a que venimos atravesando una pandemia, el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Luis Cayas, llamó a la población a no reunirse en exteriores del estadio Nacional.

Asimismo, instó a la ciudadanía a no participar de reuniones sociales debido a que son consideradas como un foco contagio del nuevo coronavirus.

“Recuerden que no podemos ir a plazas públicas, al estadio o inmediaciones del estadio. No podemos hacer uso del empleo de juego artificiales. Esto está en contra de la norma Minsa y Conmeboll. No podemos hacer reuniones en la casa y tampoco asistir a lugares públicos que ofrecen pantallas gigantes, porque esas dos horas se convierten en un foco infeccioso”, señaló en conferencia de prensa.

Recomendó no asistir a restaurantes a fin de evitar la aglomeración de personas. También, enfatizó que el horario del toque de queda inicia a las 11 p. m. hasta las 4 a. m.

“La actividad en los restaurantes está permitida si cumple medidas sanitarias, como el aforo y el uso de mascarillas. Lo importante es recordar que no podemos acudir para consumir y quedarnos todo el partido en el establecimiento. Esta prohibido porque, por normas sanitarias, no podemos quedarnos mucho tiempo en un ambiente donde hay público constantemente”, comentó el miembro de la PNP.

Cabe mencionar que el encuentro de Perú vs Brasil se jugará este martes a las 7.00 p. m. en el estadio Nacional. Para ello, la Policía Nacional ha dispuesto 10.000 efectivos para el control de los lugares públicos.

