Arequipa: Colapso en hospitales sigue por falta de camas [FOTOS]

Elmer Mamani

Arequipa

Manuel no quiere ver a sufrir a su hermano Héctor de 50 años. Es por eso que sus reclamos son airados frente al personal de salud del hospital Edmundo Escomel de EsSalud en Paucarpata. “¡Tengo derecho a saber cómo está mi hermano!”, increpó ayer al personal asistencial. Manuel denuncia que Héctor tuvo que pasar dos noches y casi tres días sentando esperando por una cama de hospitalización. Su familiar fue diagnosticado con COVID-19 que se agravó con una fuerte neumonía.

Héctor es sereno en una de las municipalidades de la ciudad y llegó al nosocomio muy grave en una de las patrullas el pasado lunes. Al principio no le dieron oxígeno y cuando se lo proporcionaron, se lo volvieron a quitar, se queja Manuel. “Lo tuvieron sentado casi en la puerta de esa habitación. Al menos deben buscar un mejor ambiente. Estoy seguro que eso agravó su neumonía”, relató.

Una de esas noches Héctor le escribió un mensaje a su celular: “Aún sigo en el pasadizo sin puerta. Mucho frío”. Ayer el sereno ingresó por fin a una cama. Los médicos comunicaron que debería ser trasladado al hospital Carlos Alberto Seguín pero no hay espacio. La familia buscó balones de oxígeno para llevarse a Héctor a casa. No tuvieron éxito.

Ayer por lo menos 6 pacientes seguían en un lado de Emergencia esperando una cama y compartiendo balones de oxígeno. En este nosocomio, familiares de pacientes se quejaron por falta de personal y demoras en la atención. La Red Asistencial de EsSalud informó días antes que en este nosocomio se había habilitado 50 camas para infectados y que solo atenderían emergencias. Sin embargo los pacientes no dejan de llegar.

PUEDES VER: Gobernador de Arequipa dice que tomó ivermectina y asegura habrá dosis para cada caso

Como la noche anterior, la del martes 30 de junio. Un asegurado habría acudido al hospital Yanahuara para hacerse atender. Sin embargo se desvaneció de súbito en la calle Garaycochea, al frente de Emergencia de ese nosocomio de EsSalud, cerca de las 21.30 horas. Personal del Equipo de Recojo de Cadáveres de la Red de Salud Arequipa-Caylloma acudió solo para la desinfección del cuerpo. El médico certificó que el motivo del deceso fue insuficiencia respiratoria, posible COVID-19.

Siguen en carpas

La falta de atención la padecen los pacientes COVID-19 o sospechosos que llegan al hospital Honorio Delgado Espinoza. Este establecimiento fue el primero en colapsar. Unos con suerte aguardan por una cama dentro de las tres carpas dispuestas al frente del área de Triaje (Emergencia) del nosocomio. Otros tuvieron que soportar conectados a balones la noche en la intemperie y con el frío de invierno. Son varios los carros funerarios que al día tienen que recoger fallecidos. Ayer por la mañana pasaron dos de las 12 últimas víctimas.

La obra de reestructuración de los pisos permitiría tener más camas. Faltaría terminar el tercer piso para disponer 100 más, con lo que algo descongestionaría los pacientes en carpas y a la intemperie que esperan. Aún no hay fecha de conclusión como lo reconoció el gobernador Elmer Cáceres Llica ayer. “El jefe de obra lo debe saber”, respondió.

Para el presidente de la Federación Médica de Arequipa, René Flores, hay responsabilidad de las autoridades por esta obra. “Si bien la emergencia permite hacer contrataciones directas. Mínimo deben tener las especificaciones técnicas”, sostuvo en referencia al informe de Contraloría que detalló que la intervención no contaba con expediente técnico.

“El gobierno regional tiene bastante culpa. Tuvieron tiempo para tomar las medidas necesarias, y no lo han hecho”, sostuvo.

Acotó que no pueden culpar a la población ya que esta no puede cambiar de la noche a la mañana. “Al no acabar la obra están atentando contra la salud de la población”, finalizó.

PUEDES VER: Incertidumbre en Arequipa ante falta de decisiones frente al coronavirus

“En el camino hacemos los expedientes”

El gobernador Elmer Cáceres sostuvo que por la emergencia están eximidos de tener un expediente técnico para las obras COVID-19. “No puedo quedarme con las manos cruzadas, tengo que asumir las responsabilidades”, sostuvo.

A la consulta si esto no retrasa la culminación de los trabajos como en el caso de la remodelación del Honorio Delgado, respondió:”Al revés. Nosotros a la par construimos y a la par hacemos el expediente”, declaró.