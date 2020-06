Delincuentes en moto vuelven al acecho: mujer es encañonada y asaltada en Surco

Una mujer denunció haber sido víctima de un asalto por parte de dos delincuentes armados cuando se encontraba en la cuadra 2 de la calle Manuel Lorenzo Aguirre, en el distrito de Surco.

La agraviada asegura que apenas descendió de su auto, aparecieron los hampones para pedirle sus pertenencias. Ella solo atinó a lanzar su cartera, donde tenía S/ 1.000 en efectivo, su celular, tarjetas de crédito y documentos personales.

“Me hablan, me gritan en voz alta, volteó y estaban con arma de fuego. Me amenazaron, yo retrocedí y lo que hice por precaución fue tirar las pertenencias al piso”, cuenta.

Revela que también sufrió tocamientos indebidos por los sujetos que llevaban casco y que, según asegura, serían venezolanos.

“Ambos eran venezolanos definitivamente por el tono de voz. Me pedían que entregue el celular y en esa circunstancia, que no se da cuenta que ya lo había aventado, me empezó a tocar, manosear y buscar por todo el cuerpo a ver si encontraba algo. Yo estaba paralizada”, narró a América Noticias.

PUEDES VER Delincuentes disparan en la cabeza a anciana luego de robarle dinero en Ventanilla [VIDEO]

La mujer, quien prefirió mantener su identidad en reserva, denuncia que los policías se demoraron más de media hora en acudir al lugar.

“A los 35 minutos llegó la Policía, revisó las cámaras de los vecinos, donde pudieron ver lo que había sucedido y dijeron que no servía de nada porque no se podía ver la placa de la moto”, señala.

PUEDES VER Puente Piedra: ladrones disparan contra obrero de construcción que se rehusó al robo de su celular

Asimismo, asegura que luego de tres días después del asalto la empresa operadora de su celular no lo bloqueó pese a que lo solicitó poco después del hecho.

La agraviada solicita a las autoridades intensificar la seguridad ciudadana en el distrito en Surco, pues la delincuencia ha vuelto a aumentar después de disminuir varias semanas por la cuarentena.