Migrantes denuncian hacinamiento en albergue de Chaclacayo y piden regresar a regiones

Decenas de personas albergadas en el Centro Vacacional Huampaní de Chaclacayo realizaron una protesta para exigir el retorno inmediato a sus regiones.

Ellos llegaron hace un mes por gestión de las autoridades locales y del Ejecutivo porque eran parte del grupo de migrantes que decidieron regresar a pie al interior del país debido al estado de emergencia.

Indican que les prometieron gestionar su retorno con celeridad y darles todos los cuidados necesarios, pero en este tiempo, según denunciaron, ha sido todo lo contrario.

Jorge Kun, natural de Piura, dijo que varios temen contagiarse con el coronavirus, pues asegura que se encuentran hacinados en los cuartos, donde conviven no solo con personas originarias de su región, sino también de Loreto, Amazonas, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Junín.

“Dormimos seis personas en cada cuarto y tenemos miedo a contagiarnos, porque hay algunos que dieron positivo”, cuenta el hombre a La República.

Por su parte, Deybi Oviedo, también de Piura, grabó un video de la protesta y denunció otras presuntas regularidades, como el pésimo trato que recibirían por parte de las Fuerzas Armadas y las malas condiciones en que les entregan los alimentos.

Asimismo, aseguró que no les proporcionan medicamentos. “Ya no queremos estar acá, hace bastante frío y no nos dan medicina, nosotros mismos tenemos que comprar lo que necesitamos y no es justo porque no tenemos dinero”, contó.

Los jóvenes no entienden por qué demora su regreso, pues el Gobierno Regional de Piura cursó un oficio al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) autorizando el traslado humanitario de los 150 piuranos que permanecen en dicho centro vacacional.

Gobierno Regional de Piura

“Ya hay un documento, pero Indeci nos dice que la región no puede. Estamos así más de un mes porque nos trajeron se otro albergue, también. Queremos que Indeci acelere y nos manden los buses o sino que nos dejen salir”, solicitó Jorge.

Asimismo, el 2 de mayo les hicieron firmar una declaración jurada donde los comprometían a permanecer en cuarentena por 14 días desde la llegada a su región.

Declaración jurada

Hasta el momento, Indeci no se ha pronunciado al respecto.

Con información de Deysi Portuguez

