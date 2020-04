La educación privada en cuidados intensivos por COVID-19

Cuando el 11 de marzo el Gobierno postergó las clases escolares para evitar contagios por COVID-19, Christian Pardo sintió un alivio por la salud de sus dos niñas. Con el pasar de los días, sin embargo, esta sensación se convirtió primero en incertidumbre y luego en molestia. Hoy, luego de varias horas de evaluación, siente que sus hijas no reciben la educación por la que él paga.

“Entendemos que todo es por la emergencia, pero las clases virtuales no son las mismas que las presenciales, y menos con esta improvisación”, dice. Y agrega que esta percepción no tiene nada que ver con la labor de los docentes que se esfuerzan por adecuarse a un sistema para el que no han sido preparados.

“Eso va más allá. Pensamos que el colegio debe cobrarnos por el servicio que hoy brindan a distancia y no por el que brindaban en su infraestructura, aquella que elegimos para la enseñanza de nuestros hijos”, señala. Por eso es que él se contactó con un grupo de jefes de hogar y creó la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (Upafcopa) para hacer valer sus reclamos.

Esta insatisfacción es compartida por el 90% de los casi 43 mil padres que participaron en una reciente encuesta virtual de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). Su presidente, Crisólogo Cáceres, explica que las clases a distancia, implementadas de emergencia, han revivido un debate que por años ha estado dormido en el Perú: ¿es justo el costo de las pensiones en los colegios privados?

Para Cáceres, de acuerdo al estudio realizado en 24 regiones, casi 8 de cada 10 padres de familia (77%) consideran que las mensualidades deben reducirse entre 41 % y 50 %, por los cambios.

PUEDES VER Repartirán más de 840.000 tablets para que alumnos estudien durante estado de emergencia

“Muchos están fastidiados porque han pagado la pensión de marzo y viene la de abril, y no hallan una educación de calidad para sus hijos”, explica el titular de Aspec, tras aclarar que no es que los padres no quieran pagar, o se fomente eso, sino que se busca encontrar un precio justo para todos. “Esto está pasando tanto en los colegios con altas mensualidades como en las de bajas. Tiene que haber diálogo porque va a haber padres que verán reducidos sus ingresos”.

Y eso es lo que falta. En la actualidad, como en el sector Salud, la pandemia ha dejado al descubierto las grandes deficiencias en Educación. Hoy el sector privado, que agrupa a cerca de 15 mil planteles y atiende a más de 2 millones de escolares, también se halla en cuidados intensivos. Ahí radica la complejidad.

En una de sus horas más críticas, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, reconoce que el 80% de planteles no estaban preparados para esta modalidad. “La brecha digital era terrible. Solo el 20% (sector A y B) tenía plataformas virtuales y el 50% se insertó, en un inicio, a la educación a distancia a través de redes sociales masivas como WhatsApp o Facebook. Por eso, ahora aconsejamos a las escuelas alcanzar un estándar mínimo. Las plataformas las podemos tener, solo nos falta la experiencia”.

PUEDES VER Sutep pide que entreguen laptops a maestros para mejorar educación a distancia

Debido a eso, Palomino responde que es muy prematuro discutir la reducción de las pensiones, cuando aún no se sabe si las clases virtuales se van a prolongar hasta fines de año o volverán las presenciales, terminada la postergación del Ministerio de Educación (4 mayo).

A la deriva

La situación, dice, es delicada porque el 76% de escuelas tienen menos de 100 alumnos y cobran mensualidades de 200 soles. Estas son las que se ubican en las periferias de Lima y de las principales ciudades del país. “Hasta marzo, tuvieron que pagar a sus colaboradores (profesores que realizan trabajo remoto) con sus propios recursos, porque el 90% de padres no cumplieron con el pago. Pero ya no podrán hacer lo mismo si sigue esa tendencia, por lo que la mitad −sobre todo los planteles pequeños− tendrán que cerrar a fin de mes. Por eso, pedimos a los padres, cuya economía no se ha visto afectada, seguir pagando de forma solidaria”.

El representante de Acopril pidió al Gobierno un programa de salvataje económico para evitar el cierre de colegios en la periferia de Lima. “Podrían subsidiar temporalmente el 35% de las pensiones de las familias que lo necesitan. Debemos decir que por la educación de cada estudiante peruano, el Estado invierte 500 soles. Eso es lo que deja de gastar con nosotros”.

PUEDES VER Martín Vizcarra anuncia que el inicio de clases presenciales no tiene fecha definida

Evalúan medidas

Hace unos días, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, precisó que los colegios privados deberían ajustar el monto de sus pensiones, si no ofrecen el servicio acordado y, ante la falta de liquidez, acudir a alguna de las alternativas que ofrece el Estado, como Reactiva Perú. "Está en la agenda, estamos evaluando soluciones”, dijo.

Y en efecto. Fuentes de La República explicaron que el Minedu y el MEF vienen evaluando la propuesta de otorgar beneficios a los colegios privados. También analizan la opción de absorber a los estudiantes de estos planteles en los colegios públicos, lo que implica mayores recursos. Esto sigue en debate dentro del Consejo de Ministros.

Sobre este tema, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que −durante el Consejo de Estado− recomendó que las escuelas particulares dejen de cobrar las pensiones de abril, mayo y junio (las fraccionen) y que, para que no quiebren, el Estado les otorgue créditos blandos a fin de que sigan pagando a sus docentes.

PUEDES VER Frepap propuso medidas al Minedu para facilitar el pago de pensiones en colegios particulares

En tanto, Acopril y Aspec coinciden en que el Minedu debe anunciar que este año solo se aplicará la educación a distancia para que los planteles privados puedan implementar un plan anual de actividades y pagos. Los padres, como Christian Pardo, solo piden transparencia y una enseñanza de calidad.

Claves

Indecopi ha precisado que no tienen los mecanismos legales para regular el precio de los colegios privados, pero podrían sancionarlos en ciertos casos. “Por ejemplo, la UGEL nos informará cuáles son los planteles que no han informado a los padres sobre los planes de recuperación, los que no cumplieron con presentar o no los ejecutaron serán sancionados”, afirmó la vocera de Indecopi, Wendy Ledesma.

PUEDES VER Plantean que colegios suspendan clases presenciales durante todo el 2020

En el Congreso, ya hay proyectos de ley que buscan la reducción de las mensualidades.

“No están valorando a los docentes”

“Los maestros están trabajando hoy más que antes. Deben aprender a marcha forzada sobre el uso de medios digitales y formatos de elaboración de material de estudio y retroalimentación, para lo cual no fueron preparados”, explica el especialista en educación León Trahtemberg, tras señalar que hay una desvalorización de la educación a distancia, pese al esfuerzo de los profesores por que sus alumnos sigan aprendiendo.