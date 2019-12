McDonald’s: chats de Alexandra confirman problema con horarios

La investigación sobre la muerte de Alexandra Antonella Porras Inga y de su enamorado Carlos Gabriel Campos Zapata sigue revelando detalles sobre lo que sucedió esa noche en la que la pareja terminó electrocutada en un local de McDonald’s, en Pueblo Libre, donde ambos trabajaban.

Ella se desempeñaba como cajera y él como cajero y operario de alimentos. Sin embargo, así como sus demás compañeros, también se encargaban de la limpieza del local y sin ningún implemento de seguridad.

Ahora trascendieron mensajes de WhatsApp que Alexandra envió a su madre. Sumida en un dolor que nunca terminará de apagarse, Johana Inga recuerda esos mensajes que tuvo con su hija, poco antes de que ella perdiera la vida.

Y aunque sabe que nunca encontrará una explicación para lo que sucedió, recuerda que la noche del sábado 14 de diciembre Alexandra se despidió de ella y de su mascota. Le dijo que trabajaría en un turno complicado, durante la madrugada, y que a las 6:00 de la mañana retornaría para desayunar.

“Le pregunté si podía cambiar de turno y ella me contestó: ‘No, mamá, no puedo, no he hecho antes (ese turno) y debo hacerlo ahora’”, recuerda Johana.

También dijo que a Carlos Gabriel no le correspondía ese horario, pero cambió de turno para estar con ella. “La vino a recoger y se fueron juntos”, recuerda. Fue la última vez que la vio con vida.

La mañana del domingo 15, le llamaron y le preguntaron: “¿Es la mamá de Alexandra?”. Ella dijo: “Sí” y le respondieron: “Señora hubo un accidente, su hija ha fallecido”.

Johana reflexiona sobre la dificultad que tenía Alexandra con su horario de trabajo y la confianza que tenía para comunicarse con ella. Todas estas reflexiones ahora serán un aporte para otros padres de jóvenes y adolescentes.

Homicidio culposo

Sobre este caso, la 35° Fiscalía provincial Penal de Lima dispuso derivar la investigación preliminar por el plazo de 50 días a la División de Homicidios de la Dirincri “contra los que resulten responsables” por el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud (homicidio culposo).

Asimismo, dispuso solicitar a la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú SAC la entrega de formato CD, DVD-R o USB –con la debida cadena de custodia– del archivo de video registrado al interior del área donde ocurrieron los hechos, a fin de ser visualizado.

También ordenó el deslacrado de un sobre manila que contiene una captura de pantalla (screenshot) de una conversación vía WhatsApp.

La Fiscalía también ha dispuesto realizar las coordinaciones con la empresa para que brinde facilidades del caso a los representantes de Sunafil y puedan acceder a la documentación e información.

Por último, pidió mantener incólume la sede de McDonald’s o, de ser el caso, proceder a su entrega.

Los 39 locales de la empresa en Perú continúan cerrados

Hace unos días, el director general de Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en Perú, José Carlos Andrade, admitió que no se debió usar la máquina de gaseosas que electrocutó a los jóvenes. También aceptó que no hubo una comunicación interna adecuada sobre el problema técnico.

También se conoció que los 29 locales de la cadena transnacional de comida rápida en el Perú permanecerán cerrados hasta que termine una inspección propia sobre lo ocurrido.

Ocurrida la tragedia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que se corregirá la norma para evitar que los accidentes laborales queden únicamente solucionados con una multa. Se esperan prontas medidas.