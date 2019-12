Gerenta de banco lleva ya 10 días desaparecida

Su familia es protagonista de una búsqueda tan triste como desesperada. Desde hace 10 días, la gerenta de una sucursal bancaria, Mariella Pasiche Abramonte (42), se encuentra desaparecida mientras en su casa, con la esperanza intacta, esperan que vuelva pronto.

El pasado domingo 8 de diciembre, Mariella visitó a un familiar cerca del centro comercial Plaza Norte, en Independencia, y dijo que viajaría, pero no dio más detalles. Desde entonces su hermana, Carmen Rosa, perdió todo contacto con ella e inició una búsqueda que no se detiene.

Mariella estaba de vacaciones, pero el lunes 16 tenía que reintegrarse a sus labores en una agencia del Banco Interamericano de Finanzas (Banbif). No se presentó al trabajo.

Uno de los últimos mensajes que dejó en su cuenta de Facebook fue el 1º de diciembre, a las 10:10 de la mañana.

“Preparando mi nueva aventura. Casi, casi lista”, escribió.

Desde entonces, los días y noches son de angustia, incertidumbre y dolor para su familia.

Han pasado 10 días y parece que la tierra se la hubiera tragado. Su hermana contó que ese día se reunió con ella en el mercado Fevacel para dejarle una tablet e indicarle que viajaría, sin brindar más detalles.

Ese día vestía un jean azul, una blusa beige de manga corta y llevaba una mochila de color negro. “Pensé que iba y venía. Cuando ella llega a un determinado lugar siempre dice: ‘llegué bien’ o ‘voy a hacer tal cosa’, pero esta vez hemos perdido todo contacto”, dijo su hermana.

Aseguró también que Mariella es una gran profesional y que no tiene problemas con nadie, además mantenía una buena relación con todos sus compañeros de trabajo.

“Ella no suele viajar| sin decir a dónde va y con quién. Ella no ha llevado mucha ropa. Se nos hace raro que no haya llegado a la casa. Por el amor de Dios, ayúdennos a encontrarla”, concluyó la hermana de Mariella.

Buscan a una menor

En La Victoria, se reportó la desaparición de Ariana López, una adolescente de 15 años, quien no es ubicada desde el lunes.

Una de sus tías contó que salió después de las 7:30 a.m. rumbo a la escuela y hasta ahora no saben nada de ella. “Su celular está apagado, ella juega fútbol”, dijo tras pedir apoyo.