Después de 7 años reinician obra en colegio emblemático de Chimbote

Después de siete años se reinició la obra de construcción del colegio emblemático Víctor Andrés Belaúnde de Chimbote, con una inversión del Gobierno Regional de Áncash, de 4 millones 335 mil soles.

“Hoy empezamos la reconstrucción del colegio Belaunde y no paramos hasta culminarla. Esta obra no tendrá más paralizaciones porque ya cuenta con su presupuesto completo que ha sido transferido a la Sub Región Pacífico y para mí será una alegría entregar un colegio totalmente transformado en marzo del próximo año”, pronunció el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa.

La construcción del Belaúnde se paralizó hace 7 años, cuando tenía el 25 por ciento de avance, por no contar con certificación presupuestal y por problemas con la carta fianza.

El director de la institución, Tito Falla Enríquez, en nombre de la comunidad educativa, celebró el reinicio de los trabajos que durarán cinco meses y reconoció las gestiones desarrolladas por la Sub Región Pacífico, para asegurar el presupuesto para terminar con esta obra que había sido considerada como emblema de la corrupción y el abandono.

Morillo mencionó que su gestión dará inicio en los próximos días a la construcción de otros 14 nuevos colegios por un monto de 64 millones 558 mil soles.