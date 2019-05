348 niñas sufrieron violación sexual en Cusco

Trescientas cuarenta y ocho vidas rotas. Son 348 historias de menores, entre 12 y 14 años, que fueron víctimas de violación sexual que devino en embarazo, solo en 2017 en Cusco.

Claudia ahora tiene 14 años. Cuando apenas contaba con 9, la violó su padrastro. "Me amenazaba, decía que nos iba a botar de la casa, porque era suya. Yo tenía mucho miedo", contó tras el doloroso episodio.

La vida de Juana, de 12 años, es un calvario desde que fue abusada por su hermanastro, de 29 años, cuando ella tenía 11. "Cuando se notaba mi barriga, dejé de ir al colegio... me miraban feo y yo me sentía mal", dijo ella. Mientras que Ana Luz cuenta el infiero que vivió. "El papá de mi hijo es mi padrastro. Me ha abusado más de 10 veces. La primera vez tenía 7 años, fue en el bosque", cuenta. Aquella vez quedó embarazada.

A su vez, Carmen tiene diez años y lleva varios meses de embarazo. Carmen vive con miedo. La violó un sujeto que ahora la persigue. Ella envió una carta a su profesor, diciendo que ya no volverá a ir al colegio. Los cuatro son nombres ficticios, las historias son reales. Se trata de cuatro historias de menores que, tras ser abusadas, también tuvieron que dejar el colegio.

El embarazo por violación y la gestación adolescente no planificada son dos problemas que afectan a miles de mujeres en el país. Trescientas cuarenta y ocho niñas quedaron embarazadas tras una violación en la región Cusco y hay 4645 casos de embarazo adolescente.

Un grupo de colectivos expuso en la plaza San Francisco de Cusco esas tristes historias de niñas abusadas sexualmente. También, hubo una marcha por las calles de la ciudad bajo el lema: "Aborto legal para no morir". Shirley Palomino, del colectivo Niñas no Madres, sostuvo que el objetivo es sensibilizar a las autoridades, para que aprueben la ley que legalice el aborto en casos de abuso sexual. Palomino, integrante de la ONG Kallpa, explicó que una menor en gestación sufre varios efectos; desde la depresión y el suicidio, hasta complicaciones durante el embarazo. "Se genera en ellas un serio problema psicológico", afirma.

Según Palomino, una menor de edad no está preparada ni física ni psicológicamente para traer al mundo a un hijo, mucho menos si su origen ha sido una violación.