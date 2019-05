Ángel pidió que donaran sus órganos si moría y su madre cumplió voluntad

El fallecimiento no es el fin, pero, por unos minutos, Matilde Mendoza pensó lo contrario. Hace tres meses, Ángel Mateo (18), su único hijo, recibió una bala en la cabeza, lo que le produjo una muerte cerebral.

"Me dijeron que no había nada que hacer, solo esperar su deceso. Me nublé totalmente, pero de pronto me acordé de sus palabras", cuenta.

Cuando Ángel tenía 16 años decidió expresarle a su madre su deseo de ser donante. Un año antes se había inscrito como voluntario en el hospital Edgardo Rebagliati y era catequista.

"Siempre quiso servir. Cuando supo que para donar debía tener una muerte cerebral, me dijo que siempre le pedía a Dios que así sea su muerte. Y Dios le dio esa dicha", recuerda.

De esta manera, la familia de Ángel Mateo salvó a seis personas y se convirtió en una de las 23 que permitieron la donación de órganos y tejidos de sus seres queridos en lo que va del 2019.

"Es muy doloroso y difícil, pero a la vez es satisfactorio. Ahora ves tantos niños que tienen nuevamente vida gracias a la donación", aconseja Matilde, que lleva el retrato de Ángel entre sus manos, en el que se lee: "Siempre serás mi angelito".

Junior esperó casi 9 años

Fue una madrugada cuando Junior Manrique (27) recibió esa llamada que esperó por nueve años, desde que comenzó a recibir diálisis tras ser diagnosticado con insuficiencia renal.

"Acudí de inmediato al hospital. Me hicieron pruebas, estudios, y gracias a Dios fui compatible". Y, así, el 30 de abril de este año recibió su nuevo riñón.

Mientras recuerda aquellos días de depresión y aún permanece con un tapabocas en su rostro, pues los cuidados son al menos los primeros seis meses, sabe que a partir de ahora nada lo detendrá para ejercer su carrera de Administración, la cual terminó aun teniendo que asistir tres veces a la semana a sus tratamientos.

A la espera

Alexandro tiene siete años y es uno de los 6.792 pacientes que están incluidos en la lista de espera para trasplante de órganos y tejidos. Pese a que diariamente debe realizarse una diálisis peritonial, el pequeño irradia una alegría que le da fuerzas a su madre, Diana Eneque, para seguir a la espera.

"No hay una fecha límite, solo me queda encomendarme a Dios para que nos mande un ángel que sea compatible con mi hijo", dice la madre. ❖

En Perú, solo el 13% desea ser donante