Gerente coordinaría con hermanos de Walter Aduviri

El propio gerente general del Gobierno Regional de Puno, Dione Pacoticona Mamani, confirmaría las influencias de los hermanos del gobernador regional, Walter Aduviri, dentro de la entidad estatal.

La grabación fue registrada cuando Pacoticona hablaba en voz alta con una tercera persona por celular, quien sería uno de los hermanos de la autoridad.

La conversación es de los primeros días de abril de 2019. “¡No! ¡No! Yo quiero que hablen ustedes. Ustedes son sus hermanos pe', chochera. A mí no me va a creer. El otro día le he dicho algo, (pero) piensa que se lo he dicho por bronca”, se escucha que le dice Pacoticona casi antes de finalizar la grabación.

En otro momento, Pacoticona advierte de que los cambios no forman parte de su poder de decisión y que es Aduviri quien toma la última determinación: “Por qué no habla eso con Walter (Aduviri). Yo la verdad estoy molesto. Hasta conmigo se ha asado. Habla, por favor, oe. Habla, por favor, hoy, yo no estoy de acuerdo con eso… ¿Cómo va con Yan Carlos? Ahora van a volar al jefe de Pradera. (…) Yo pondré mi cargo a disposición, pe”.

Curiosamente, Yan Carlos Hancco Calsín, jefe del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural Andino (Pradera), fue reemplazado en el cargo por Percy Zapana Illachura el 8 de abril.

En otra parte, Pacoticona sostiene que la relación entre el gobernador y dirigentes no es buena: “Yo te voy a decir algo, no solo eso. A todos los dirigentes de Juliaca los han volado y los dirigentes están asados para Walter (Aduviri). (…) Nos hemos peleado un día antes del partido. Yo sabía, por ejemplo, que había un dirigente de Juliaca que estaba trabajando como guachimán en el (hospital) Materno Infantil. Ocho días ha trabajado, lo ha volado”, dice.

La República le envió a Pacoticona el audio para que dé sus explicaciones. No afirmó ni negó que sea su voz. Solo atinó a decir que muchas de las palabras no son las que él usa cuando se refiere a distintos temas. Alegó que no le extrañaría que hayan distorsionado sus diálogos.

Los hermanos de Aduviri, Wilber y Eloy, son lo que tendrían más influencia. A Wilber lo acusó directamente Paul Ignacio Velasco, responsable de Gestión Institucional y presidente del concurso CAS de la Dirección Regional de Educación de Puno, de tener injerencia.