Actor Carrillo: no tomaré el papel de inca en Inti Raymi

Maribel Mamani

Los cuestionamientos a Nivardo Carrillo, quien personifica al Inca en las fiestas de Cusco, terminaron por forzarlo a tomar una decisión: "Estoy en otros proyectos y doy un paso al costado en el Inti Raymi. Cada vez que se menciona que Nivardo va a ser (el inca), ocurren varias cosas. Estoy cansado de eso”.

A inicios de mayo, se hizo pública la denuncia de Ivon Paiva a través de las redes sociales. Ella lo acusó de agredirla físicamente. Carrillo le respondió que todo era mentira y que solo querían perjudicarlo.

A esta denuncia se sumó recientemente las críticas de la madre de una de sus hijas por no asistir a la última audiencia del juicio por incumplimiento de obligación alimentaria.

Con respecto a su participación como inca en la ceremonia de lanzamiento del Inti Raymi en la ciudad de Lima, declaró: “Yo no elegí ser inca”.

Carrillo, que interpretó al soberano en el Inti Raymi del 2016, afirma que no recibió ninguna respuesta oficial de parte de la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec), sobre su participación en esta edición de la festividad. A poco más de 30 días de la escenificación, aún se desconoce quién personificará al inca este 24 de junio.

"Cumpliré mi obligación"

Sobre los recientes cuestionamientos de parte de su expareja por el juicio de alimentos, sostuvo desde Lima que se presentará este martes para cancelar la deuda respecto a su hija, si así se lo indica su abogado. Su caso se ventila en la Décima Sala de Audiencias del Palacio de Justicia del Cusco. “Tengo mis hijos y están en mi corazón. Si debo dar un dinero les doy, lo demás no me viene ni me va, salga en periódicos o en redes. No me importa”, sostuvo a este medio.ϖ