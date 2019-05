Cuestionado empresario Salvador Ode postula a presidencia de Club de la Unión

El candidato a la presidencia del Club de la Unión, Juan Saucedo Pérez, objetó la postulación del asociado Salvador Ode Handal por incumplir los requisitos exigidos en el Estatuto sobre presentar una conducta intachable.

De acuerdo con Saucedo, el aspirante Ode es un deudor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), por lo tanto no debería permitirse que sea candidato al máximo cargo del Club de la Unión.

Sin embargo, el presidente del Comité Electoral, Arturo Vílchez Requejo, declaró infundado la queja de Juan Saucedo.

Según la argumentación de Arturo Vílchez, la queja de Saucedo no tiene fundamento, "por cuanto el hecho de ser deudor tributario ante la Sunat, de ninguna manera es sinónimo de no tener conducta intachable, teniendo en cuenta que el candidato Salvador Ode es una persona natural y la deuda se refiere a una persona juridica”. Según Vílchez, no es Ode sino sus empresas los deudores tributarios. Increíble.

Sin embargo, este diario consultó con fuentes de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), las que confirmaron que Salvador Ode sí tendrpia la condición de deudor tributario.

"Las deudas tributarias por lo general no prescriben por cuanto constantemente se actualizan las cobranzas y se notifica a los contribuyentes para que paguen", informaron.

Verdad a medias

"No es verdad que las deudas tributarias de una empresa no corresponden a sus propietarios. Si una empresa acarrea deudas, los responsables son los dueños o accionistas ", precisaron las fuentes de la Sunat.

El presidente del Comité Electoral, Arturo Vílchez Requejo, quien benefició con una discutible resolución al candidato Salvador, es un ex magistrado destituido por concurrir con frecuencia a las intalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para coordinar con el asesor Vladimiro Montesinos Torres el apoyo en favor del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

La República entrevistó al empresario Salvador Ode y confirmó que efectivamente era deudor tributario de la Sunat por casi medio millón de soles.

“Sí, le debía a la Sunat, pero ya prescribió. Además, ¿quién no debe al Estado? Eso no es un delito, por lo tanto no le debo nada a nadie”, indicó el hombre de negocios.

Según el reporte de la Sunat, la deuda tributaria corresponde a las empresas Casa Ode, Comercial Ode, Importadora y Distribuidora Mila, Diseños Milady y Agencia de Viajes y Turismo Leyla. Todas las firmas son de Salvador Ode Handal.

Las fuentes consultadas reiteraron que si las firmas comerciales mantienen deudas con la Sunat, en consecuencia Salvador Ode debe pagarlas como titular de dichas empresas. "Esa persona pretende evadir sus obligaciones con argumentos falaces", precisaron.

Sospechoso personaje en lista de candidato Salvador Ode Handal

Uno de los integrantes de la lista de candidatos del empresario Salvador Ode Handal, Jorge Peláez Rodríguez, que postula como vocal de la junta directiva del Club la Unión, registra una condena por desobediencia y resistencia a la autoridad.

Según la versión ofrecida por Peláez a La República, que no registra ningún proceso en el Poder Judicial.

Los antecedentes tanto de Salvador Ode y de su compañero de fórmula Jorge Peláez afectan la transparencia de la Lista N° 1, que encabeza el empresario que arrastra deudas con la Sunat y ha resultado favorecido con una dudosa resolución del presidente del Comité Electoral, Arturo Vílchez. El centenario Club de la Unión se merece autoridades sin tacha.