Sutep señala que no hay ideología de género y pide priorizar otros temas

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) aseguró que hay muchos temas en los que se debe trabajar, en lugar de enfocarse únicamente en la ideología de género que no existe de la manera en que ha sido señalada por la población.

También rescató la decisión del Ministerio de Educación de incluirlo como parte de la comisión que revisa los textos escolares. Valoró, además, la importancia de la participación de los padres de familia en la elaboración de los mismos. En ese sentido, espera que se cumpla antes del plazo legal de 45 días.

“Hay bastante desinformación y se afirman cosas que no existen. Señalar, por ejemplo, la ideología de género, a nuestro entender parte de una desinformación. Ideología de género no ha habido y no hay”, manifestó el secretario general del gremio, Lucio Castro Chipana, al respaldar la propuesta del sector.

“Nosotros decimos simplemente que, con respecto al enfoque de género, se ha repetido lo que el Sutep ha desarrollado desde el 2003 sobre este tema, como un mecanismo que permite la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer", puntualizó.

Afirmó que hay asuntos pendientes que deben ser discutidos con la mayor prioridad posible, como los problemas de infraestructura, la alimentación escolar, entre otros aspectos de capital importancia para el magisterio nacional.

“En el entendido que el problema remunerativo de los docentes es bastante preocupante y lo que tenemos ahora es insuficiente. Estos temas tienen que ser abordados por el Congreso y el Poder Ejecutivo, y no entramparse en este caso del enfoque de género y de los libros, que ya han merecido bastante tiempo y discusión", recalcó.

Finalmente, el dirigente digo que la ministra Flor Pablo respondió el pliego interpelatorio de 29 preguntas al Congreso con “las respuestas que esperábamos”. Anotó la mala actitud del Legislativo “con una actuación de atacar y señalar los defectos”.