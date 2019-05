Polémica en Consejo Regional de Lambayeque por validez de su reglamento interno

A través del informe n.º 001-2019-PPR-LAMB/EMMS, la Procuraduría Pública Regional informó al gobernador regional sobre la presunta ineficacia jurídica del reglamento interno del Consejo por incumplir con el requisito de publicidad.

Según explica el procurador Edouard Mera Samamé, dicho documento no puede aplicarse por no tener eficacia jurídica, es decir, no tiene validez, debido a que no ha sido publicado íntegramente en el diario oficial El Peruano para entrar en vigencia conforme lo exige el artículo 109 de la Constitución, sino que únicamente fue publicada la ordenanza que lo aprueba.

“El Tribunal Constitucional ha establecido que la publicación de las normas es un requisito esencial de la eficacia de las leyes y de toda norma jurídica, a tal extremo que una norma no publicada no puede considerarse obligatoria”, se lee en el informe.

Asimismo, el procurador indicó que de persistir con el proceso de interpelación contra la gerenta general María Castro Grosso, el pleno del Consejo estaría inmerso en actos arbitrarios que podrían configurar el delito de abuso de autoridad pues, al no haberse publicado, dicho reglamento no tendría eficacia jurídica.

Por otro lado, en la sesión extraordinaria de ayer el Consejo reiteró la invitación a la gerenta para que en 30 días comparezca al pleno para la interpelación.