60% de cámaras de seguridad del Cercado están malogradas

Fiorella Montaño

La mayoría de cámaras de videovigilancia, que hay en el Cercado de la ciudad, no funcionan. Están malogradas, no graban con claridad o, en su defecto, sí lo hacen, pero la imagen no es recibida en la central de monitoreo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, José Perez, en conferencia de prensa, presentó los resultados de una evaluación realizada a las cámaras de videovigilancia de la comuna.

La municipalidad contrató a la empresa H&Z, para que realice una revisión de las 99 cámaras que fueron donadas por Cerro Verde en los años 2009, 2011 y 2012.

En menos de 10 años, la mayoría de equipos ha dejado de funcionar, según ese estudio. Pérez indicó que de las 99 solo funcionan 41 cámaras en el Cercado, es decir, cerca del 40% .

La mayoría de las máquinas se encuentran obsoletas porque no recibieron mantenimiento. De las cámaras inoperativas, unas 24 no tienen remedio y deben ser cambiadas.

La municipalidad realizará una convocatoria para comprar las nuevas cámaras de vigilancia. Señaló que la gerencia de Logística realizará la convocatoria.

Por razones de seguridad, el gerente no quiso especificar las zonas donde están las cámaras inoperativas.

Señaló que la gerencia no ha realizado un estudio sobre las locaciones donde están las videocámaras y que sí es necesario que se haga una nueva distribución.

Finalmente, señaló que juntarán todas las estaciones de monitoreo. v