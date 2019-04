Mujer fue agredida a pesar de tener medidas de protección [VIDEO]

A pesar de contar con medidas de protección, una mujer fue agredida por su expareja, quien la golpeó hasta romperle el tabique, sin importarle que la escena era vista por su pequeña hija, en su vivienda de Jicamarca, en Lima.

Janet Chauca López asegura que fue sorprendida por Junior Soriano Cajahuanca (22), el último fin de semana. Según la agraviada, fue atacada por el sujeto cuando este se acercó para pedirle que retire la denuncia en su contra. “Volvió, se acercó a mi predio a lastimarme, me arrastró, me dijo que me iba a matar”, contó.

“Salí en televisión, pedí apoyo y justamente la ayuda fueron mis medidas de protección. Me dijeron que ni bien él me llamara, me hablara o se me acercara, que vaya a la comisaría y avisara, porque inmediatamente lo detendrían, pero él se ríe y se mofa, y su familia igual”, manifestó.

La afectada señala que no cuenta con el respaldo suficiente de las autoridades y considera que el documento que tiene no es un aval en su caso, ya que su expareja lo ignora. “Está con orden de comparecencia que puede cambiar a efectiva, pero no ocurre así”, indicó.

Es necesario precisar que existe una denuncia contra el acusado en el 11° Juzgado de Familia Permanente de la Corte Superior de Justicia Lima Este, por el delito de violación de la libertad sexual, donde le dictaron la medida mencionada.

Producto del último ataque, los familiares de la víctima llegaron a la casa del agresor; sin embargo, su madre rechaza tal comportamiento violento, debido a que Soriano Cajahuanca habría pasado los últimos días en un inmueble de Santa Anita, sin movilizarse a otros lugares.