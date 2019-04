El 40% de comerciantes de pescado no estaría cumpliendo con pagos

A pocos días de instalarse el nuevo mercado de pescado Plaza del Mar, el presidente del centro de abasto denunció que al menos el 40% de vendedores aún no cumple con el pago de 50 mil soles acordado por la reconstrucción de sus puestos de ventas.

Según dijo el presidente del mercado, Hernando Córdova, hay cuatro a cinco vendedores que se niegan en su totalidad a cumplir con el acuerdo; sin embargo, pretenden instalarse en sus puestos de venta que serán inaugurados la mañana de hoy.

“Lamentablemente estos señores no están cumpliendo con el acuerdo y no vamos a permitir que ingresen al mercado hasta que no cancelen lo acordado”, enfatizó el dirigente.

Según explicó el dirigente, el moderno centro comercial cuenta con más de 200 puestos de venta, de los cuales 115 pertenecen a los socios del establecimiento.

“Tenemos algunos espacios ubicados en el segundo piso que se encuentran en venta, así que los comerciantes que estén interesados pueden acercarse”, añadió.

El dirigente aprovechó la oportunidad para solicitar el apoyo de los integrantes de la PNP durante la inauguración para evitar desmanes. “Queremos que mañana (hoy) toda la ceremonia se lleve a cabo con éxito y nuestras autoridades asistan a inaugurar el primer mercado privatizado”, refirió Córdova.

Clave

Según la presidenta de Comercialización y regidora de la comuna de Piura, Heydi Lozada Floriano, el moderno mercado se construyó por un monto de 2.5 millones de soles, que fue prestado por la Caja Piura hacia los 115 comerciantes.