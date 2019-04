Niño fue distinguido como embajador de la lectura tras estudiar bajo poste de luz

Víctor Angulo Córdova es el niño de 12 años que -en condiciones de pobreza- fue captado realizando sus tareas escolares y leyendo bajo un poste de alumbrado público ante la carencia de energía eléctrica en su vivienda ubicada en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, región La Libertad. Hoy su esfuerzo se vio recompensado tras ser distinguido como embajador de la lectura.

Bajo la campaña '¡Perú Sí Lee!', la Municipalidad de Miraflores y la Universidad Peruana Unión decidieron premiar al escolar que cursa el sexto grado de primaria en el colegio Ramiro Ñique con una medalla, un diploma y una ejemplar de la obra Sherlock Holmes. El galardón fue entregado por manos del alcalde Luis Molina y el rector del centro universitario, Gluder Quispe Huanca.

"No puedo vivir sin leer", fue la frase que pronunció orgulloso Víctor Angulo tras ser integrado en el grupo llamado 'Embajadores de la lectura'. Cabe precisar que el escritor y empresario Ricardo Palma Michelsen, bisniesto del reconocido escritor peruano Ricardo Palma, también conforma este grupo al igual que congresistas, periodistas y autoridades.

"No sabía, ni pensaba que las cámaras me estaban grabando. Si no hacía mis tareas, iba a sacar malas notas. Ahora sí tengo luz gracias al alcalde y a todos los que me han apoyado", señaló el menor que ganó notoriedad por su deseo de superación.

Cabe precisar que la distinción se llevó a cabo como parte de la celebración por el Día Internacional del Libro, la conmemoración de los 100 años de la muerte del tradicionista y exdirector de la Biblioteca Nacional, Ricardo Palma, y el centenario de fundación de la citada universidad.