Indigente que adoptaba perros callejeros murió arrollado en Arequipa [VIDEO]

Una trágica muerte tuvo un indigente de aproximadamente 60 años en la ciudad de Arequipa. El accidente de tránsito se suscitó este sábado en horas de la noche. Al lugar llegó personal de la Policía y Serenazgo para trasladarlo de emergencia al hospital Honorio Delgado.

Según contaron los transeúntes a la Policía, el hombre trabajaba como estibador y pedía limosna. El señor siempre caminaba junto a otros siete perritos a los cuales adoptó de la calle, él los alimentaba y el cuidado era mutuo. Sin embargo, nada hizo presagiar este terrible final.

Un irresponsable chofer impactó con su vehículo al adulto mayor provocándole una fuerte caída contra el pavimento. El hecho se produjo cerca de la avenida Daniel Alcides Carrión en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. El sujeto no ayudó al anciano y se dio a la fuga. Minutos después, llegó personal de los Bomberos. Junto a la víctima se encontraba un can quién no se separó del anciano y le movía la cola. Incluso el perrito intentó ingresar a la ambulancia y lloró de dolor.

El anciano fue trasladado al centro hospitalario; sin embargo, falleció. Tras su traslado a la morgue un grupo de personas se ha juntado para pedir a la población apoyo para retirar el cadáver y darle sepultura.

Hasta el momento, las pertenecías del anciano continúan en la calle y junto a ellos se encuentra el can quién quedó en estado de abandono.