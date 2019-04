Cuevas: Exjefe de campaña no influye en contrataciones

Rufino Motta

El gobernador regional Zenón Cuevas Pare sostuvo que su exjefe de campaña, Celso Guevara Flores, no tiene nada que ver en la contratación de sus familiares en la Región y que más bien sus funcionarios serían los responsables. Esto respondió al ser consultado sobre la injerencia de Guevara, dirigente del Frente de Integración Regional Moquegua Emprendedora (Firme), en su gestión.

"Es la primera noticia que nos dan sobre los familiares y si es así, haremos las indagaciones", señaló.

Precisó que no tiene comunicación con Guevara, que no es funcionario público y que no tiene ninguna responsabilidad. En su opinión, quienes contrataron a los familiares son los responsables, defendiendo de manera indirecta a Guevara.

Hay audio y conversaciones en que el dirigente e Indira Cuevas, hija del gobernador, dan directivas para contratar a personal que proponen. El fiscal Anticorrupción Roberto Giraldo, investiga el caso.

La autoridad dio ayer a conocer el cambio de algunos de sus funcionarios, mas el único que realizó es el de la Gerencia Regional de Transportes.

Designó al exconsejero regional, Máximo Rolando Ramos Apaza, en lugar de Jorge Vega Ordóñez. No obstante, en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) pidió al gerente Luis Colana poner su cargo a disposición.❖